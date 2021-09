Thüringer Corona-Inzidenz sinkt deutlich

Erfurt. Deutlich zurückgegangen ist die Corona-Inzidenz in Thüringen am Mittwoch. Neben 100 Neuinfektionen gab es einen neuen Todesfall.

Die Corona-Inzidenz ist in Thüringen deutlich gesunken. Am Mittwoch lag die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei 43,7, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Am Dienstag hatte sie bei 51,0 gelegen, am Montag 57,3. Es kamen 100 neue Fälle und ein weiterer Todesfall hinzu. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 65,0 (Vortag: 68,5).

Am höchsten lag die Corona-Inzidenz in Thüringen am Mittwoch im Landkreis Hildburghausen mit 76,6. Am wenigstens betroffen war der Landkreis Nordhausen mit 18,2. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 haben sich im Freistaat nachweislich 133 478 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - 4401 starben an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.

