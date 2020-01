Thüringer Landtag soll Fall Hoffmann neu aufrollen

Der Fall des Gärtners Dietmar Hoffmann aus Hopfgarten, der nach einem offenkundigen Fehler des Landwirtschaftsamts Sömmerda einen Schaden von etwa 80.000 Euro erlitten hat, soll im Thüringer Landtag überraschend neu behandelt werden.

„Ich habe eine Petition eingereicht. Der Fall wird im Landtag bald neu aufgerollt“, sagte die Thüringer Bundesverdienstkreuzträgerin und langjährige Bürgermeisterin von Schweinbach, Annerose Kramer. „Als ich die Berichte in der TA/OTZ gelesen hatte, dachte ich zuerst, das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist wirklich so. Das Landwirtschaftsamt und auch das Landwirtschaftsministerium haben die Politiker im Landtag und im Bundestag jahrelang falsch informiert. Ich bin Schiedsfrau. Ich bin ein Mensch, der für Gerechtigkeit kämpft. Und ich gebe auch in diesem Fall nicht auf“, sagt die 67-Jährige.

Agrarministerium weigert sich seit Jahren, den Fehler einzuräumen

Im neuen Landtag, in dem Rot-Rot-Grün keine Mehrheit mehr besitzt, hat Kramers Petition eine Chance auf Erfolg. Das Agrarministerium, von 2014 bis 2019 von Birgit Keller (Linke) geleitet, weigert sich seit Jahren, den Fehler des ihm unterstellten Amtes einzuräumen. Auch Kellers Nachfolger Benjamin Hoff (Linke) lehnt den Kompromissvorschlag des Gärtners bislang ab. Hoffmann hatte das Ministerium aufgefordert, die Hälfte seines Verlustes, etwa 40.000 Euro, zu begleichen.

Dietmar Hoffmann war 2014 Opfer eines Irrtums im Landwirtschaftsamt Sömmerda geworden. Die Sachbearbeiterin verwechselte auf einem Luftbild Garagen und Gewächshäuser. So genehmigte sie – gegen das Grundstücksverkehrsgesetz – den Verkauf eines von Hoffmann landwirtschaftlich genutzten Grundstücks an einen Handwerker, der es normalerweise nicht hätte erwerben dürfen.

Hoffmann verlor dadurch 40 Prozent seiner landwirtschaftlich genutzten Fläche, was für seinen Betrieb existenzgefährdend war. Jahre später verkaufte der Handwerker zwar eine Teilfläche an Hoffmann zurück, allerdings zu einem 600 Prozent höheren Preis.

Soweit hätte es nie kommen müssen. Nur sechs Wochen nach dem Grundstücksverkauf, vom dem Hoffmann zufällig erfuhr, machte der Gärtner im Juli 2014 das Landwirtschaftsamt auf den Fehler aufmerksam. Es kam im Landwirtschaftsamt zwar zu einem heftigen Streit, doch der Fehler wurde nicht korrigiert.

Amt und Ministerium stellen zweifelhafte Behauptungen auf

Im Gegenteil: In Sömmerda holte man sich Rückendeckung aus dem Landwirtschaftsministerium. Man entschied, Hoffmann solle doch klagen! Denn im Amt und im Ministerium wusste man, dass der Gärtner sich juristisch gar nicht wehren konnte. Denn Hoffman war weder Käufer noch Verkäufer des Grundstücks und deshalb nicht klagebefugt.

Später stellten Amt und Ministerium zweifelhafte Behauptungen auf, um ihr Agieren zu rechtfertigen. Mal behauptete man, die landwirtschaftliche Nutzfläche des Grundstücks betrage lediglich 2024 qm und falle schon deshalb nicht unter die Bestimmungen des Grundstücksverkehrsgesetzes. Dass das Finanzamt Jena die landwirtschaftlich genutzte Fläche mit 2560 qm taxiert, womit das Grundstückverkehrsgesetz gilt, quittiert das Ministerium mit dem Hinweis, es sei nicht zuständig für die Flächenprüfung.

Dann wieder vermittelte das Ministerium den Eindruck, das landwirtschaftlich genutzte und auf einer Randfläche mit zehn Garagen bebaute Grundstück sei ein sogenanntes Mischgrundstück und schon deshalb falle es nicht unter die Regelungen des Grundstücksverkehrsgesetzes. Doch diese Rechtsauffassung des Landwirtschaftsamts ist nach einem Urteil des Thüringer Oberlandesgerichts von 1996 falsch. Das Ministerium räumt dies – wenn auch nach mehrfachem Nachfragen – mittlerweile ein.

Hoffmann: „Ich habe nie eine Antwort erhalten“

„Mit Recht, Gerechtigkeit den Gesetzen und dem Rechtsstaat hat das alles nichts zu tun“, notiert Annerose Kramer in ihrem Schreiben an alle Fraktionen des Landtags. „Da sind auch unsere Politiker gefragt. In allen Fraktionen. Sie haben und Sie sind die Stimme der Wähler. Ich weiß, mit welchen Schweißperlen, Mühe und Plage, Gärtner und Landwirte in der Marktwirtschaft und Arbeit ohne Feiertage, bestehen müssen. Sie zahlen auch noch die Steuern, mit denen diese Beamte so viel Gehalt bekommen und sich nicht scheuen, mit Fehlentscheidungen ganze Familien und Firmen zu ruinieren und ihre Lebensleistung derart zu missachten. Ich bitte die Politiker, zur Klärung beizutragen.“

Es war kurz vor der Landtagswahl, als Gärtner Hoffmann glaubte, ein bekannter, geachteter Politiker, der als bürgernah gilt, nehme sich seiner Sache wohl an. Es begann auch ganz gut. Bei einer Wahlkampfveranstaltung animierte Bodo Ramelow (Linke) die anwesenden Thüringer, ihm ihre Sorgen mitzuteilen. Hoffmann hörte das gern. „Ich habe mein Problem schriftlich geschildert, den TA-Bericht dazu gelegt und auch meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse aufgeschrieben“, sagt Dietmar Hoffmann. „Mir wurde zugesichert, dass ich eine Antwort bekomme.“

Das war vor der Wahl.

„Ich habe nie eine Antwort erhalten“, sagt Hoffmann.