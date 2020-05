Wiesbaden. Die Eltern in Thüringen hatten bei der Benennung ihrer Babys im Jahr 2019 neue Favoriten bei den Mädchen- und Jungennamen.

Thüringer hatten neue Favoriten bei Babynamen in 2019

Demnach nannten die Thüringer ihren Nachwuchs im vergangenen Jahr am häufigsten Emilia bei den Mädchen und Ben bei den Jungen. Das geht aus einer Statistik hervor, die die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden veröffentlichte.

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 25. April um 13.45 Uhr ist Emma Spanu geboren, sie wog 3310 g und war 49 cm lang. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Zoe Rebel wurde am 12. April geboren. Sie wog 3365 Gramm und war 50 cm groß. Ihre Eltern Tatiana und Sascha Rebel freuen sich sehr. Foto: Sascha Rebel

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 26.04.2020 um 23:22 Uhr erblickte Henrike das Licht der Welt, sie war 52 cm lang und 3320 g schwer. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 22.04.2020 um 5:19 Uhr ist Mia Sophie Buschmann geboren. Sie wog 3420 g und war 53 cm lang. Foto: KKH Erfurt



Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 19.04.2020 um 4:07 Uhr ist Arik Hermann mit einem Gewicht von 3660g und einer Länge von 51 cm geboren. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Marilena, geboren am 15.04.2020 um 08:09 Uhr, Gewicht: 4010 g, Länge: 52 cm. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 16.04.2020 um 8:41 Uhr ist Benjamin Bendlin mit einem Gewicht von 3780 g und einer Länge von 55 cm geboren. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 26.04.2020 um 09:02 Uhr kam Marvin zur Welt, er wog 3840 g und war 53 cm lang. Foto: KKH Erfurt



Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 30.03.2020 um 12.42 Uhr ist Liwia Anna geboren, Gewicht: 3680 g, Länge: 50 cm. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 10.04.2020 um 9:42 Uhr ist Moritz geboren, er wog 3500 g und war 53 cm lang. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 16.04.2020 um 11:09 Uhr kam Matheo Khutso Franz zur Welt, er war 51 cm lang und wog 2795 g. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 03.02.4020 um 9:44 Uhr ist Vlad Gabriel geboren, er wog 2520 g und war 48 cm lang. Foto: KKH Erfurt



Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 12.04.2020 um 19:18 Uhr kam Leonard mit einem Gewicht von 3360 g und einer Länge von 52 cm zur Welt. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 14.04.2020 um 5:06 Uhr ist Kuba Puszhar geboren, Gewicht: 3440 g, Länge: 51 cm. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 30.03.2020 um 4:52 Uhr kam Matilda Wiedenhöft mit einem Gewicht von 3560 g und einer Länge von 52 cm zur Welt. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Leander wurde am 18.03.20 um 4:38 Uhr geboren. Er wog 4560 Gramm und war 54 cm groß. Foto: Helios / Helios Erfurt



Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Leopold und Valentin, geb: 09.03.20, 17:40 Uhr und 17:41 Uhr, 3115 und 3160 Gramm, 47 cm und 49 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 08.03.2020 um 6:34 Uhr kam Lena zur Welt. Gewicht: 3180 g, Länge: 50 cm. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Theo Kleim ist am 03.03.2020 um 8:47 Uhr geboren. Gewicht: 3360 g, Länge: 51 cm. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 20.03.2020 um 8:21 Uhr ist Lana Leokadia Schindler geboren, sie wog 3725 g und war 54 cm lang. Foto: KKH Erfurt



Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 07.03.2020 um 19:27 Uhr ist Malte Emil Kiel geboren, er wog 2675 g und war 50 cm lang. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Nima Gharibnavaz, 13.02., 11:50 Uhr, 3915 g Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 04.03.2020 um 23:15 Uhr ist Valentin mit einem Gewicht von 4250 g und einer Länge von 54 cm geboren. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 02.03.2020 um 8:17 Uhr erblickte Evelina Kalampouka mit einem Gewicht von 3540 g und einer Länge von 51 cm das Licht der Welt. Foto: KKH Erfurt



Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 01.03.2020 um 9:47 Uhr kam Lina zur Welt. Sie wog 2950 g und war 52 cm lang. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 26.02.2020 um 21:50 Uhr ist Maximilian geboren, er wog 3455 g und war 50 cm lang. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Am 02.03.2020 um 1:11 Uhr kam Lina Emma Grimm zur Welt, sie wog 3140 g und war 50 cm lang. Foto: KKH Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Rosalie Luise, geb: 02.03.20 Foto: Helios / Helios Erfurt



Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Silvia Windisch, geb: 14.03.20, 12:23 Uhr, 4380 Gramm, 54 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Vivien Amstein, geb: 29.02.20, 22:38 Uhr, 3330 Gramm, 47 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Luna Katharina Semlow, geb: 02.03.20, 20:07 Uhr, 3760 Gramm, 50 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Peter Dietel, geb: 15.03.20, 03:07 Uhr, 3850 Gramm, 52 cm Foto: Helios / Helios Erfurt



Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Paula Engelmann, geb: 11.03.2020, 16:55 Uhr, 3570 Gramm, 52 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Lydia Emma Knauf, geb: 08.03.20, 7 Uhr, 2340 Gramm, 44 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Olè Karstedt, geb: 03.03.20 Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Leah, geb: 08.03.20, 12:12 Uhr Foto: Helios / Helios Erfurt



Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Joshua Kraft, geb: 04.03.20, 21:53 Uhr, 3980 Gramm, 53 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Kurt Konrad Max Menger, geb: 07.03.20, 00:40 Uhr, 4050 Gramm, 52 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Jasmin Aurnhammer, geb: 15.03.20, 23:52 Uhr, 3380 Gramm, 50 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Judith Sennewald, geb: 5.3.20, 9:13 Uhr, 3740 Gramm, 50 cm Foto: Helios / Helios Erfurt



Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Finn Leon, geb: 07.03.20, 10:26 Uhr, 3060 Gramm, 50 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Emma Alice Engelmann, geb: 07.03.20, 2:33 Uhr, 3460 Gramm, 52 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Ferdinand Ludwig, geb: 08.03.20, 3430 Gramm, 49 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Dunja Simic, geb: 07.03.20, 09:24 Uhr, 3320 Gramm, 48 cm Foto: Helios / Helios Erfurt



Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Emil Tom Salomon, geb: 14.03.20, 17:25 Uhr, 3350 Gramm, 49 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Carlos Zitzmann, geb: 14.03.20, 14:50 Uhr, 3530 Gramm, 51 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Emma, geb: 03.03.20, 4:04 Uhr, 2750 Gramm, 46 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Anni Hilda Geishendorf, geb: 10.03.20, 3810 Gramm, 51 cm Foto: Helios / Helios Erfurt



Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Alva Mosinski, geb: 06.03.20, 11:03 Uhr, 3555 Gramm, 48 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Ben Gleichmann, geb: 06.03.20, 21:19 Uhr, 2940 Gramm, 49 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Aron Christopher Henkel, geb:01.03.20, 1:58 Uhr, 3505 Gramm, 50 cm Foto: Helios / Helios Erfurt

Babygalerie für Erfurt und Umgebung bis April 2020 Skyla wurde im Helios-Klinikum Erfurt geboren. Foto: Helios / Helios Erfurt



Dahinter folgten für Mädchen als beliebte Vornamen auf den Rängen Zwei bis Fünf Emma, Frieda, Hanna und Clara – teils in unterschiedlichen Schreibweisen. Für Jungs waren es die Namen Carl, Henry, Emil und Oskar. Auch dabei wurden verschiedene Versionen, die Namen zu schreiben, berücksichtigt. Bundesweit waren im vergangenen Jahr Hanna und Noah die beliebtesten Babynamen.

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Name: Finn Lio Raabe ,Größe: 54 cm, Gewicht: 4080 Gramm, Geburtsdatum: 24. März 2020, Geburtszeit: 00:56, Wohnort:Leinefelde, Eltern: Mike und Katrin Raabe-Siebert Foto: Mike Raabe

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Liah Tamara Zeng wurde am 2. April um 9.06 Uhr geborenn. Sie wog 3720 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Ihre Eltern Lisa-Marie Zeng und Thomas Genzel aus Kallmerode freuen sich sehr. Foto: Lisa-Maria Zeng

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Am 16.03.2020 um 21.30 Uhr ist Pia in Göttingen geboren. Sie hatte mit 49 cm ein Gewicht von 3255 Gramm. Eltern: Sabrina und Carsten Godehardt aus Birkungen. Foto: Carsten Godehardt

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Dorian Jashari, Geboren: 28. März 2020, Gewicht: 4470 Gramm, Größe: 55 Zentimeter, Wohnort: Rustenfelde, Eltern: Stefanie und Daim Jashari Foto: Stefanie Jashari



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Mailo Hardegen, Wohnort: Treffurt, Geboren am: 7. April, Uhrzeit: 14.44 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3650 Gramm, Eltern: Isabell Kratz und Andreas Hardegen Foto: Isabell Kratz

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Franz Saul, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3370 Gramm, Geburtsdatum: 27. März 2020, Geburtszeit: 0.54 Uhr, Wohnort: Neuendorf, Eltern: Anja und Benedikt Saul Foto: Anja Saul

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Louis Sondermann, Wohnort: Teistungen, Geboren am: 4. April, Uhrzeit: 20.50 Uhr, Größe: 54 Zentimeter, Gewicht: 4170 Gramm, Eltern: Marlen Sondermann und David Dette Foto: Marlen Sondermann

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Bruno Wiederhold, Wohnort: Gernrode, Geboren am: 25. März, Uhrzeit: 15.07 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 3230 Gramm, Eltern: Anna Bachmann und Martin Wiederhold Foto: Martin Wiederhold



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Adam Heiroth, Wohnort: Haynrode, Geboren am: 25. März ,Uhrzeit: 11.59 Uhr, Größe: 55 Zentimeter, Gewicht: 4350 Gramm, Eltern: Sarah Götze und Andreas Heiroth Foto: Sarah Götze

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Mia Krieghoff, Wohnort: Bockelnhagen, Geboren am: 18. April, Uhrzeit: 17.31 Uhr, Größe: 53 Zentimeter, Gewicht: 3610 Gramm, Eltern: Kathleen Helmboldt und Fabian Krieghoff Foto: F. Krieghoff / F. krieghoff

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Paul Dugan, Wohnort: Heiligenstadt, Geboren am: 10. April, Uhrzeit: 9.56 Uhr, Größe: 47 Zentimeter, Gewicht: 2320 Gramm, Eltern: Kathrin und Oliver Dugan Foto: Kathrin Dugan

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Jonas Reinhardt, Wohnort: Büttstedt, Geboren am: 30. März, Uhrzeit: 17.14 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3550 Gramm, Eltern: Vanessa und Mario Reinhardt Foto: Vanessa Reinhardt



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Juliane Gatzemeier, Größe: 50 cm, Gewicht: 3390 g, Geburtsdatum: 10.03.2020, Geburtszeit: 2:20 Uhr, Wohnort: Brehme, Eltern: Anna Riesmeyer und Thomas Gatzemeier Foto: Anna Riesmeyer

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Benno Burchardt, Wohnort: Breitenbach, Geboren am: 18. April, Uhrzeit: 15.08 Uhr, Größe: 51 Zentimeter, Gewicht: 3620 Gramm, Eltern: Sandra Burchardt und Thomas Müller Foto: S. Burchardt

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Felix Lerch, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3310 Gramm, Geburtsdatum: 4. April, Geburtszeit: 3.48 Uhr, Wohnort: Kefferhausen, Namen der Eltern: Sabrina Lerch und Dominic Murr Foto: S. Lerch

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Ella Teichner, Wohnort: Heiligenstadt, Geboren am: 6. April, Uhrzeit: 15.06 Uhr, Größe: 48 Zentimeter, Gewicht: 2935 Gramm, Eltern: Sandra und Michael Teichner Foto: S. Teichner



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Friedrich Amadeus Eckardt, Wohnort: Mühlhausen, Geboren am: 4. April, Uhrzeit: 9.18 Uhr, Größe: 54 Zentimeter, Gewicht: 3410 Gramm, Eltern: Luisa und Tobias Eckardt Foto: Luisa Eckardt

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Paul, Wohnort: Hohengandern, Geboren am: 11. April, Uhrzeit: 23.15 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 2890 Gramm, Eltern: Carolin Dietrich und David Gebhardt Foto: Carolin Dietrich

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Frieda Degenhart, Wohnort: Heuthen, Geboren am: 1. April, Uhrzeit: 7.48 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 3580 Gramm, Eltern: Rebekka und Sebastian Degenhart Foto: Rebekka Degenhart

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Mara Günther, Wohnort: Büttstedt, Geboren am: 14. März, Uhrzeit: 19.24 Uhr, Größe: 53 Zentimeter, Gewicht: 3770 Gramm, Eltern: Jana und Matthias Günther Foto: Jana Günther



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Hendrik Thüne, Wohnort: Rohrberg, Geboren am: 6. April, Uhrzeit: 20.13 Uhr, Größe: 54 Zentimeter, Gewicht: 4220 Gramm, Eltern: Regina und Christian Thüne Foto: R. Thüne

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Gereon Oberthür, Wohnort: Beuren, Geboren am: 6. April, Uhrzeit: 8.24 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 3550 Gramm, Eltern: Katrin und Rüdiger Oberthür Foto: Katrin Oberthür

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Viktoria Hobl, geboren am 13.03.2020, um 02:35 Uhr, Gewicht: 3.040 Gramm, Größe: 52 cm, Wohnort: Rustenfelde, Eltern Diana und Christoph Hobl, Wohnort: Rustenfelde Foto: Diana Hobl

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Hanno Böhning, Wohnort: Breitenworbis, Geboren am: 20. April, Uhrzeit: 7.31 Uhr, Größe: 53 Zentimeter, Gewicht: 3570 Gramm, Eltern: Katrin Kohl und Marko Böhning Foto: M. Böhning



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Theresa Diete, Wohnort: Heiligenstadt, Geboren am: 15. April, Uhrzeit: 6.31 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 3120 Gramm, Eltern: Stefanie und Mark Diete Foto: M.Diete

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Luise Aurelia Brode, Wohnort: Heiligenstadt, Geboren am: 12. April, Uhrzeit: 6.24 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 3230 Gramm, Eltern: Traudel Hannah Brode und Sebastian Brode Foto: Sebastian Brode

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Ludwig Mosebach, Wohnort: Hausen, Geboren am: 31. März, Uhrzeit: 20.20 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3690 Gramm, Eltern: Stephanie Elsner und Christian Mosebach Foto: Stephanie Elsner

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Leonie Claus, Wohnort: Breitenholz, Geboren am: 20. März, Uhrzeit: 1.37 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 2750 Gramm, Eltern: Melanie und Benedikt Claus Foto: Melanie Claus



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Malte Barthel, Größe: 51 cm, Geburtsdatum: 21.03.2020, Geburtszeit: 10:03 Uhr, Wohnort: Leinefelde, Eltern: Nicole Barthel und Matthias Fahrig Foto: Nicole Barthel

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Milan Döring, Größe: 55 cm, Gewicht: 4300 Gramm, Geburtsdatum: 21.03.2020, Geburtszeit: 23:31 Uhr, Wohnort: Ershausen, Eltern: Sandra Gremmer und Frederic Döring Foto: Sandra Gremmer

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Ella, Wohnort: Freienhagen, Geboren am: 19. März, Uhrzeit: 21.54 Uhr, Größe: 55 Zentimeter, Gewicht: 3690 Gramm, Eltern: Manuela Kindler und Tobias Werner Foto: Manuela Kindler

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Leon Frommer, Wohnort: Dieterode, Geboren am: 12. April, Uhrzeit: 15.10 Uhr, Größe: 48 Zentimeter, Gewicht: 3030 Gramm, Eltern: Julia und Dominik Frommer Foto: Julia Frommer



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Ansgar Fuhlrott aus Beuren wurde am 16. März um 23.54 Uhr geboren. Größe: 54 Zentimeter, Gewicht: 3760 Gramm, Eltern: Liane und Martin Fuhlrott Foto: Liane Fuhlrott

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Mats Drust aus Reinholterode, geboren am 10. März, Uhrzeit: 21.29 Uhr, Größe: 55 Zentimeter, Gewicht: 3530 Gramm, Eltern: Jessica Drust und Matthias Rhöse Foto: Matthias Rhöse

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 William Deppe wurde am 17. März um 5.44 Uhr geboren. Er war 51 cm groß und wog 3160 g. Seine Eltern Fabian und Sandy Deppe aus Heiligenstadt freuen sich sehr. Foto: Fabian Deppe

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Am 16.03.2020 um 21.30 Uhr ist Pia in Göttingen geboren. Sie hatte mit 49 cm ein Gewicht von 3255 Gramm. Eltern: Sabrina und Carsten Godehardt aus Birkungen Foto: Carsten Godehardt



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Lias Steinmetz aus Birkungen, geboren am 10. März, Uhrzeit: 2.50 Uhr, Größe: 51 Zentimeter, Gewicht: 3130 Gramm, Eltern: Dominik und Dajana Steinmetz Foto: Dajana Steinmetz

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Aaron Wiemuth aus Holungen, geboren am 11. März, Uhrzeit: 11.44 Uhr, Größe: 51 Zentimeter, Gewicht: 3240 Gramm, Eltern: Carolin und Norman Wiemuth Foto: Norman Wiemuth

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Thea Oberthür aus Mühlhausen, geboren am 27. Februar, Uhrzeit: 4.33 Uhr, Größe: 52 Zentimeter, Gewicht: 3330 Gramm, Eltern: Rita und Christian Oberthür Foto: Rita Oberthür

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Miriam Steinbach, Größe: 51 cm, Gewicht: 3230 g, Geburtsdatum: 18.Februar, Geburtszeit: 15:36 Uhr, Wohnort: Reinholterode, Eltern: Christian und Carolin Steinbach Foto: Carolin Steinbach



Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Marie Herzberg aus Gernrode, geboren am 5. März, Uhrzeit: 23 Uhr, Größe: 50 Zentimeter, Gewicht: 3300 Gramm, Eltern: Isabelle und Johannes Herzberg Foto: Johannes Herzberg

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Pauline Rehkopp aus Jützenbach, geboren am 7. März, Uhrzeit: 9.37 Uhr, Größe: 49 Zentimeter, Gewicht: 2830 Gramm, Eltern: Clarissa und Kristian Rehkopp Foto: Johanna Braun

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Karl Schaller aus Worbis wurde am 23. Januar um 21.47 Uhr geboren. Er war 47 Zentimeter groß und wog 3015 Gramm. Seine Eltern Vivien Schaller und Gordon Adam freuen sich sehr. Foto: V. Schaller

Babygalerie Eichsfeld: Neugeborene im Großformat bis April 2020 Emilia Hasenpflug aus Neustadt, geboren am 10. März, Uhrzeit: 17.49 Uhr, Größe: 49 Zentimeter, Gewicht: 3460 Gramm, Eltern: Lisa Hasenpflug und Erik Hackbarth Foto: Lisa Hasenpflug



Betrachtet wurden für diese Statistik die Erstnamen. Die GfdS hat in diesem Jahr erstmals konsequent zwischen Erst- und Folgenamen unterschieden. Früher war von den Sprachforschern vor allem eine Gesamtliste ausgewertet worden. Die GfdS beruft sich auf Daten aus 700 Standesämtern bundesweit, damit würden 89 Prozent aller Geburten abgedeckt.