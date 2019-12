Tierheim Sömmerda: Viele Katzen und Ente „Schnattchen“

Das Sömmerdaer Tierheim am Wasserweg ist ausgelastet. Neben etwa 40 Freigängern auf dem Gelände des Tierheims, die nicht vermittelt werden können, warten etwa 60 weitere Katzen darauf, ein neues Zuhause zu bekommen. Die Vermittlungen laufen gut, sagt die ehrenamtliche Leiterin des Tierheims, Birgit Schneider. Trotzdem komme man mit den Neuankömmlingen kaum hinterher.

„So viele Katzenwelpen wie in diesem Jahr hatten wir noch nie“, sagt Schneider. Woran es liegt, dass die Flut an Katzenkindern seit dem Frühjahr nicht mehr abbricht, das kann sich die Tierheimleiterin nicht erklären. In der vergangenen Zeit seien es zwischen 35 und 40 Katzenbabys gewesen, die pro Jahr im Tierheim einzogen. „Und die Zahl war eher rückläufig“, sagt Schneider. In diesem Jahr habe sie aufgehört zu zählen. Beinahe täglich kämen neue Kitten dazu.

Kastrationen gehören deshalb seit Langem zum Tagesgeschäft. Und nicht nur die Katzen, die ins Tierheim einziehen, werden kastriert. In Zusammenarbeit mit Gartenanlagen, Wohnungsgesellschaften und Privatpersonen fangen die Mitarbeiter des Tierheims auch wild lebende Vierbeiner, erzählt Birgit Schneider. „Sie werden kastriert, bekommen ein paar Tage zum Auskurieren und werden dann wieder in die Freiheit entlassen.“ Laut der Tierheimleiterin können frei lebende Tiere nicht eingesperrt werden. „Die sterben“, sagt sie. Derzeit habe das Tierheim drei Tierärzte in Beschlag, die beinahe täglich Kastrationen vornehmen.

Hund half mit Blutspende

Auch ausgesetzte Tiere kamen in diesem Jahr übermäßig viele. Besonders Hunde wurden häufig abgegeben, weil die Halter nicht mit ihnen umzugehen wussten, so Schneider. 15 bis 20 Hunde kann das Tierheim am Wasserweg aufnehmen. „Die Leute schaffen sich Tiere an, ohne sich vorher ordentlich zu informieren. Und wir müssen das verzogene Tier wieder geraderücken, damit es vermittelt werden kann.“

Wenn es im Sömmerdaer Tierheim einmal zu eng wird, helfen andere Tierheime aus der Region aus, erzählt die Leiterin. Vor allem mit dem Tierheim in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis arbeite man eng zusammen.

Eine Hündin aus dem Sömmerdaer Tierheim musste vor einigen Wochen wegen einer vereiterten Gebärmutter in der Mühlhäuser Tierklinik notoperiert werden, berichtet Schneider. „Es sah wirklich nicht gut für sie aus.“ Die Hündin habe diese Operation nur überlebt, weil sich das Mühlhäuser Tierheim bereit erklärt hatte, einen ihrer Hunde zum Blutspenden zur Verfügung zu stellen. „Das lief völlig unkompliziert. Dafür bin ich wirklich dankbar“, so Schneider.

Keine Vermittlungen über Weihnachten

Neben Katzen und Hunden leben auch Ziegen, Hängebauchschweine, Esel und Pferde am Wasserweg. Es sind vor allem ältere Tiere, die nicht mehr vermittelt werden, sondern ihr Gnadenbrot auf dem Areal des Tierheimes bekommen.

Seit Neuestem lebt auch eine Ente am Wasserweg. Birgit Schneider fand sie vor zwei Monaten schwer verletzt auf offener Straße und fing sie ein. „Ihre Flügel waren halb abgeschnitten“, erzählt die Tierheimleiterin. Sie gehe davon aus, dass die weiße Ente dem Schlachter knapp entkommen war. Mittlerweile seien die Wunden gut verheilt. Nur fliegen kann das stattliche Federvieh noch nicht. Wie es mit „Schnattchen“, so hat Schneider sie getauft, weitergehen soll, ist noch nicht entschieden. „Sie wird auf jeden Fall nicht als Weihnachtsente verspeist.“

In der Zeit zwischen dem 22. Dezember und dem 2. Januar gebe es im Tierheim einen Vermittlungsstopp, damit die Tiere nicht als Geschenk unterm Weihnachtsbaum landen, sagt die Leiterin.

Am 14. Dezember von 15 bis 17 Uhr findet im Tierheim am Wasserweg eine kleine Tierweihnacht mit Glühwein, Kaffee und Kuchen statt.