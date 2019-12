Zur Jubiläumsausstellung lädt der Modellbahn-Club in Nordhausen am Sonntag in seine Clubräume in die Straße der Genossenschaften.

Nordhausen. Was ist los an diesem Wochenende im Südharz? Lesungen, Märchen, Konzerte und jede Menge Weihnachtsmärkte warten im Landkreis auf ihre Gäste.

Tipps zum Wochenende im Südharz

Märchen im Advent

Die Erfurter Autorin Ingrid Annel möchte alle großen und kleinen Zuhörer am Freitag um 16 Uhr mit auf eine abenteuerliche Reise in vergangene Zeiten nehmen und lässt Märchen und Sagen in der Stadtbibliothek wieder lebendig werden.

Chorgesang zur Weihnachtszeit

Das Chor- und Folkloreensemble aus Hesserode präsentiert sein vielfältiges musikalisches Repertoire zur Weihnachtszeit. Gemeinsam mit dem Frauenchor „Nova Cantica“ ist am Freitag ein „Anti-Weihnachtsstress-Konzert“ ab 19 Uhr in der Kirche von Großwechsungen zu erleben. Am Sonntag erklingen Advents- und Weihnachtslieder zusammen mit dem Männerchor Werther-Sundhausen in der Kirche von Hesserode. Beginn ist 14 Uhr.

Wirtschaftsweihnachtsjazz

Hansi Noack, Geiger und Sänger von „Dekadance“, gastiert am Freitag ab 20.30 Uhr in Kühlewinds Pferdestall mit seiner Jazzband und verspricht einen Abend mit Wirtschaftsweihnachtsjazz.

Geburtstagsfeier

Das „Nordhaus“ wird drei Jahre alt. Die Mitarbeiter des Begegnungszentrums laden deshalb am Samstag zu einer Geburtstagsfeier ein. Ab 14.30 Uhr sind alle Nordhäuser herzlich in den Treff der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) in der Stolberger Straße 131 in Nordhausen eingeladen. Die Gäste erwartet bei Kaffee, Kuchen und Weihnachtsplätzchen ein gemütlicher Nachmittag.

Jazzkonzert

Das Jahresabschlusskonzert des Nordhäuser Jazzclubs findet am Samstag in der Cyriaci-Kapelle statt. Mit dem Dave-Gisler-Trio aus der Schweiz wird Power-Jazz-Rock aus Zürich angeboten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Weihnachtslesung

Die wie gewohnt etwas andere Weihnachtslesung mit Ex-Chefdramaturgin Anja Eisner und Museumsleiterin Susanne Hinsching ist dieses Jahr das letzte Mal am Freitag in der Flohburg zu erleben. Beginn ist um 19 Uhr.

Weihnachtskonzert I

Auch in diesem Jahr lassen die Sänger des Nordhäuser Chorensembles Cantamus wieder deutsche und internationale Advents- und Weihnachtslieder erklingen. Am Sonntag um 17 Uhr beginnt das einstündige Konzert in der Ilfelder St. Georg-Marien-Kirche. Auch diesmal hat der Chor wieder einige Stücke im Repertoire, die erstmals aufgeführt werden. Die Kirche ist beheizt. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtskonzert II

Mit weihnachtlichen Evergreens, klassischen Weihnachtsliedern und viel guter Laune präsentiert das Bremer Kaffeehaus-Orchester ein Konzert zum Mitsingen. Es beginnt am Samstag um 18 Uhr im doppelten Kreuzgang des Klosters Walkenried.

Italienische Tenöre

Auf ein besonderes Konzert dürfen sich alle Fans von Live-Gesang freuen. Am Sonntag gastieren Toni Di Napoli und Pietro Pato, besser bekannt als die „Tenöre4You“, um 19 Uhr im Bleicheröder Kulturhaus. Die zwei italienischen Tenöre sind einem großen Publikum aus Fernsehauftritten bekannt. Die Sänger präsentieren in ihrem Konzert eine Pop-Klassik-Mischung im italienischen Gesangsstil.

Plätzchenbacken mit Theaterengel

Zum gemeinsamen Backen lädt der Theaterengel am Sonntag um 11 Uhr alle Kinder ins Foyer des Theaters ein. Gemeinsam wird ausgerollt, ausgestochen, verziert, gebacken und genascht. Eingeladen sind alle Kinder ab vier Jahren. Die Anmeldung erfolgt an der Theaterkasse.

Modellbahnausstellung

Der Modellbahn-Club Nordhausen präsentiert anlässlich seines 65. Geburtstages eine große Modellbahnausstellung in den neuen Clubräumen in der Straße der Genossenschaften 18. Am Sonntag von 13 bis 17 Uhr können alle kleinen und großen Modellbahnfans dort auf ihre Kosten kommen.

Handwerkermarkt

Zum traditionellen Handwerkermarkt des Kinderkirchenladens vor der Blasiikirche werden am Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr viele Handwerker und Künstler ihre Waren verkaufen und Mitmachangebote für Kinder und Familien ermöglichen.

Weihnachtsmärkte im Südharz

Bereits am Freitag um 16 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt in Bleicherode am Zierbrunnenplatz. Weihnachtszauber gibt es am Samstag in Bleicherode (14 Uhr), Ellrich (14 Uhr), Friedrichsthal (14 Uhr), Günzerode (14 Uhr), Haferungen (15 Uhr), Niedergebra (14 Uhr), Niedersachswerfen (14 Uhr) und Stempeda (17 Uhr). Am Sonntag warten die Weihnachtsmärkte in Bleicherode (14 Uhr), Bielen (14 Uhr) und Ellrich (14 Uhr) auf ihre Gäste. Täglich geöffnet hat natürlich auch der Weihnachtsmarkt in Nordhausen (13 bis 21 Uhr).