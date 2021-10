Touristen und Herzchen im Katastrophengebiet an der Ahr

Weitgehend zerstört ist der Ortskern von Rech im Ahrtal. Mehr als drei Monate sind seit der Flutkatastrophe vergangen. Zahlreiche Häuser waren so stark zerstört worden, dass sie abgerissen werden mussten. Deshalb steht jetzt das Gebäude von Pia und Menno van den Brekel ganz nah an der Ahr, so wie diese Häuser.