Apolda. Über 250 Tiere sind am Wochenende zur Jubiläumsschau des Kaninchenzuchtvereins T 142 Niedertrebra in der Gaststätte Frenkel zu sehen.

Traditionsschau zum 80-jährigen Jubiläum

Der Kaninchenzuchtverein T 142 Niedertrebra feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen. Am Wochenende zeigen rund 50 Züchter aus Thüringen, Sachsen und Sachen-Anhalt ihre rund 250 Tiere in einer Jubiläumsschau in der Gaststätte Frenkel in Niedertrebra.

Seit 50 Jahren schon organisiert der Zuchtverein eben hier ohne Unterbrechung jährlich Ausstellungen. Gestern gehörte der Ausstellungssaal im Obergeschoss ganz den Preisrichtern von der Preisrichtergruppe Nordhausen. Einer von ihnen ist Uwe Hofmeister-Risch. Unter seinen Augen und denen seiner Kollegen wurden am Vormittag alle Tiere der Ausstellung genau unter die Lupe genommen und erhielten ihre Bewertungen. Am Wochenende werden den Züchtern dann die entsprechenden Urkunden überreicht. Unter den Ausstellern sind selbstverständlich auch die heimischen Zuchtvereinsmitglieder. Insgesamt zählt der Verein derzeit 14 Erwachsen und vier Jugendliche in seinen Reihen. Kinder ab sechs Jahren können sich im Verein eintragen und dem Hobby nachgehen. Stolz ist der Verein auch auf seine vier weiblichen Mitglieder, dies sei heute keine Selbstverständlichkeit mehr.

