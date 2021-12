Trotz weiter sinkender Corona-Inzidenz bleibt Thüringen bundesweit Negativ-Spitzenreiter

Erfurt. Trotz dessen die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen erneut zurückgegangen ist, bleibt der Freistaat mit dem aktuellen Wert von 750,2 bundesweiter Negativ-Spitzenreiter.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen ist erneut zurückgegangen. Mit einem Wert von 750,2 bleibt der Freistaat aber Negativ-Spitzenreiter unter den Bundesländern vor Sachsen-Anhalt (605,9) und Sachsen (580,1). Bundesweit lag die Inzidenz am Mittwoch laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 289,0. Der Wert gibt die Rate der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche an.

Drei Landkreise in Thüringen meldeten weiterhin Inzidenzen jenseits der 1000er-Schwelle: Im Ilm-Kreis betrug der Wert 1097,5, in Hildburghausen 1059,8 und in Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 1012,3. Sieben der bundesweit zehn Regionen mit dem stärksten Infektionsgeschehen lagen in Thüringen.

Binnen eines Tages registrierte das RKI im Freistaat 3055 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Zudem wurden 30 weitere Todesfälle registriert. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 5657 Menschen in Thüringen an oder mit dem Virus gestorben.