Über 700 Tiere bei Rassegeflügelschau des Weimarer Landes

Etwa 250 Besucher kamen am Freitag und am Samstag nach Wersdorf. Der Kleintierzuchtverein (KTZV) Niederroßla T135 präsentierte dabei in seinem 99. Bestehensjahr die Kreisschau für Rassegeflügel. Unter den 722 Tieren waren auch 111 Stück, die 18 Jungzüchter mitgebracht hatten. Als Bonus hatten die Veranstalter auch noch eine offene Vereinsschau mit Rassekaninchen in der Lanz-Bulldog-Scheune aufgebaut.

Doch noch bevor diese ihre Tore für die Gäste am Freitagnachmittag öffnete, waren zunächst die Preisrichter gefragt, die die Tiere musterten. Kreismeister wurden beim Wassergeflügel Marcel Müller mit seiner Warzenente, weiß, bei den Hühnern Torsten Reichardt mit einem Deutsche Lachshuhn lachsfarben und bei den Zwerg-Hühnern Max Röcker mit einem Indischen Zwergkämpfer, fasanenbraun. Bei den Tauben teilten sich Holkmar Traxdorf (Thüringer Weißkopf, blau mit Binde) und Hartmut Rammelt (Deutscher Schautippler, schwarz getigert) den ersten Platz. Als Bester Jugendzüchter wurde Maximilian Müller mit seiner Warzenente, perlgrau-wildfarbig ausgezeichnet.

KTZV T135 Niederroßla wird Vereinsmeister in Wersdorf

In der Vereinsmeisterschaft siegte der KTZV T135 Niederroßla mit 1146 Punkten, ganz knapp vor dem RGZV (Rassegeflügelzuchtverein) Wickerstedt mit 1144 Punkten. Dicht auf dem dritten Platz folgte der RGZV Utenbach mit 1142 Punkten.

Neben vielen Preisen und Pokalen wurden auch die Ehrenbänder des Landesverbandes Thüringer Rassegeflügelzüchter verliehen. In der Kategorie bestes weibliches Tier überzeugte die Hochbrutflugente, schwarz mit Latz von Lutz Stolle. Wiederum in der Kategorie bestes männliches Tier hatte der Vogtländer von Karsten Kannegießer eine Flügelspitze Vorsprung. Schließlich gab es auch ein Ehrenband für das beste Tier eines Jungzüchters auf der Ausstellung: Hier überzeugte Lenox Tayler Risch mit einem Araucana, wildfarbig die Jury.

Nächstes Jahr gibt es dann eine neue Auflage für die größte derartige Schau im Kreisgebiet. Und da auf das gleiche Jahr auch der 100. Vereinsgeburtstag fällt, wird dabei bestimmt wieder eine Menge geboten.