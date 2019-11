Übernachtungen sind für Bad Sulza doppelt von Bedeutung

Eine wichtige Kennzahl für den Tourismus in Bad Sulza ist auch über das Jahr 2018 stabil geblieben. Wie Kurdirektorin Melanie Kornhaas dieser Zeitung mitteilte, liegen laut endgültiger Zählung für das Vorjahr 234.515 Übernachtungen vor. Das entspricht fast genau den Übernachtungszahlen des Jahres 2017, wo 234.450-Mal in einer der meldepflichtigen Unterkünfte genächtigt wurde. Wer mehr als zehn Betten vorhalte, werde vom Landesamt für Statistik Thüringen erfasst.

Das ist zunächst erfreulich. Im gleichen Zeitraum seien landesweit die Übernachtungszahlen nämlich um etwa 2,5 Prozent auf 9.214.165 Millionen gesunken.

Während des statistische Landesamt für das laufende Jahr nun bereits jetzt einen positiven Trend registriert, sind doch in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwa 5 Prozent mehr Übernachtungen thüringenweit registriert worden, ist der Optimismus in der Kurstadt gebremst. Hintergrund seien die Renovierungsarbeiten im Hotel an der Therme (diese Zeitung berichtete). Die dadurch reduzierte Bettenkapazität werde definitiv zu einem Rückgang der Gesamtzahlen führen, rechnet Melanie Kornhaas, Geschäftsführerin der Kurgesellschaft Heilbad Bad Sulza.

Bis Frühjahr 2020 eingeschränkte Bettenkapazität im Hotel an der Therme in Bad Sulza

Auf Anfrage heißt es von der Toskanaworld, dem Betreiber des Hotels an der Therme, dass im ersten Bauabschnitt von März bis September 36 Zimmer erneuert wurden. Zeitlich überlappend sei dann bereits im Sommer der zweite Abschnitt mit den restlichen 38 Zimmern begonnen worden.

Zwar habe man den Kapazitätsverlust etwas abfedern können, da in einem anderen Bereich des Hotelkomplexes 16 neue Hotelzimmer schon im März in Betrieb gingen, doch stünden seitdem zwischen 20 und im Sommer kurzzeitig sogar bis zu 40 Zimmer weniger zur Verfügung. Der zweite Abschnitt der Renovierungsarbeiten werde voraussichtlich im Frühjahr des kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Weniger Übernachtungen heißt weniger Kurpfennig für den Haushalt der Stadt

Der erwartete Rückgang an Übernachtungen könnte nicht nur für den Hotelier finanzielle Einbußen bedeuten. Auch die Höhe einer besonderen Zuweisung des Landes an die Kommune könnte geringer ausfallen – der Sonderlastenausgleich für Kurorte oder auch Kurpfennig genannt.

Das für den Ausgleich zuständige Thüringer Innenministerium veranschlagt jährlich etwa zehn Millionen Euro, die als besondere Förderung an die Kurorte ausgezahlt werden. Dabei werden die jährlichen Übernachtungszahlen der Bad-Städte zur Gesamtsumme ins Verhältnis gesetzt und anteilig überwiesen.

Gastronomie und Einzelhandel profitieren von wachsendem Tourismus

2019 erhielt Bad Sulza einen Sonderlastenausgleich in Höhe von 773.950 Euro und im Jahr davor flossen 777.043 Euro ins Stadtsäckel. Wie sehr der Kurpfennig den Haushalt des kommenden Jahres – an dem in der Verwaltung bereits gearbeitet werde – nun entlasten wird, hängt aber natürlich auch von den Übernachtungszahlen der andere Kurorte ab.

„Natürlich wünsche wir uns Wachstum bei den Übernachtungszahlen“, erklärt Melanie Kornhaas. Das sei wichtig für den Ort wegen des Sonderlastenausgleichs, aber etwa auch für die Gastronomie und den Einzelhandel.