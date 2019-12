Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Umstellung bereitet in Heringen Probleme

Nicht ganz so bequem wie erhofft läuft derzeit noch die Umstellung der Kommunalsoftware in der Heringer Verwaltung. Daher sei es gut möglich, dass in den vergangenen Wochen Telefonate oder E-Mails untergegangen sind, erklärte Landgemeinde-Bürgermeister Maik Schröter (CDU) in der Stadtratssitzung am Montagabend. Schröter geht davon aus, dass zum Ende dieser Woche die Stadtverwaltung „wieder vernünftig handlungsfähig ist“. Ursprünglich war der Zeitraum vom 4. bis 28. November für die Software-Einführung geplant. Vom 29. November bis zum 6. Dezember blieb das Rathaus planmäßig geschlossen. Weiterhin ist das Einwohnermeldeamt bis zum 20. Dezember dicht. In dringenden Fällen sei man nur telefonisch unter der Nummer 036333 / 672 61 erreichbar.