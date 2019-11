In diesen Tagen erledigen sich in der Eisenacher Südstadt wichtige Gartenarbeiten wie von Geisterhand ganz von selbst. Jeder Gärtner weiß, wie beschwerlich die gärtnerischen Arbeiten im Herbst vor der Winterruhe sind. Vor allem Anwohner der Amalienstraße, der Luisenstraße, der Hedwigstraße, der Augustastraße, der Erich-Honstein-Straße und des Ofensteins gelangen derzeit in den „Genuss“ dieses „kostenlosen“ Pflege-Services. Die „Heinzelmännchen“, vermutlich in sehr großer Anzahl, kommen stets klammheimlich zu vorgerückter Stunde, wenn der Schlaf des Gerechten jeden Gärtner einholt. Über Nacht sind die Gärten umgegraben, es wurde gejätet und unnötig in der Erde belassene Steckzwiebeln entfernt. Die Ausgeschlafenen bestaunen das Nachtwerk der „Heinzelmännchen“ jedoch missmutig, denn die grüne Gartenwiese ist völlig braun, die ausgezupften Stengel waren Erdbeerpflanzen und die verschwundenen Zwiebeln gehörten zu Gartenblumen. Eine ganze Wildschweinrotte setzt sich Nacht für Nacht unter freiem Himmel an die „gedeckten Tische“ im Eisenacher Südviertel. Die „Gäste“ fühlen sich bei den Gastgebern mitten in der Wartburgstadt wie zuhause. Sogar Gehwegplatten stellt die hungrige Meute für den nächsten Menü-Gang des Nachtmahls auf den Kopf. Der Jägersmann kann wegen der Stadtnähe mit seiner Büchse nicht Einhalt gebieten.