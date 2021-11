Eisenach. Zum zweiten Mal muss wegen der Corona-Pandemie die Verleihung der Thüringer Rose verschoben werden.

Pandemiebedingt muss die Verleihung der Thüringer Rose, die an diesem Freitag auf der Wartburg in Eisenach stattfinden sollte, auch in diesem Jahr verschoben werden. Neuer Termin ist nach Angaben des Thüringer Sozialministeriums der 7. Juli 2022. „Die hohen Infektionszahlen in Thüringen lassen uns keine andere Wahl“, bedauert Ministerin Heike Werner (Linke). Um die Preisträger nicht zu gefährden, wolle man kein Risiko eingehen und deshalb die Übergabe der Ehrenmedaille in den Sommer verlegen. „Dieses Vorgehen ermöglichte es uns bereits dieses Jahr, die verdienten Würdigungen unter sicheren Bedingungen durchzuführen.“ Das neue Datum ist gleichzeitig der Geburtstag der heiligen Elisabeth, auf deren karitatives Wirken die Auszeichnung der Thüringer Rose zurückgeht.