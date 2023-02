Viele Loipen im Thüringer Wald sind nur noch eingeschränkt nutzbar

Von solchen Loipen kann man an vielen Orten im Thüringer Wald derzeit nur träumen (Symbolfoto).

Oberhof. Die meisten Loipen im Thüringer Wald sind momentan nur eingeschränkt nutzbar. Und auch für die kommenden Tage soll das Wetter für Wintersportfreunde nicht optimal werden.

Die Loipen und Wanderwege im Thüringer Wald sind zurzeit nur eingeschränkt nutzbar. Die meisten Strecken seien durch Nadeln oder Steine verunreinigt, einige Loipen seien auch unterbrochen, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald am Mittwoch mit.

Derzeit werden Schneehöhen von bis zu 40 Zentimetern gemessen. Für Wintersportler stehen unter anderem mehr als 500 Kilometer Langlaufstrecken, 44 Winterwanderwege, 20 präparierte Rodelhänge und 8 Liftanlagen zur Verfügung, hieß es.

Wegen der Biathlon-WM in Oberhof kommt es zu größeren Einschränkungen im Wintersportgebiet, wie der Regionalverbund mitteilte. Die Wettbewerbe dauern noch bis zum 19. Februar. "Wir empfehlen allen aktiven Wintersportlern und Touristen, die nicht zu den Veranstaltungen möchten, daher die alternativen Wintersportgebiete im Thüringer Wald zu besuchen", hieß es in der Mitteilung des Regionalverbunds.

Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes

Der Deutsche Wetterdienst sagt für den Mittwoch Höchsttemperaturen zwischen 5 Grad in Meiningen und 12 Grad in Jena voraus. In der Nacht zu Donnerstag gehen die Temperaturen auf 2 bis -2 Grad zurück.

Am Donnerstag ist es zunächst wolkig mit heiteren Abschnitten, später zunehmend stark bewölkt, zum Abend von Nordwesten her etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 12, im Bergland 5 bis 8 Grad.

Am Freitag ist es oft stark bewölkt, zeitweise gibt es Auflockerung, gelegentlich Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 bis 12, im Bergland 6 bis 9 Grad.

Am Samstag bleibt es bedeckt, zeitweise regnet es. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 bis 11, im Bergland 5 bis 9 Grad.