Von vietnamesischer Küche bis zur Kampfkunst

Die zauberhaft-anmutigen Malereien nach chinesischer Art, umrahmt von Schriftzeichen in chinesischer Kalligrafie, schmücken den Kalender 2020 des Ostasiatisch-Deutschen Kreativ-Vereins Erfurt (ODKV). Junli Du, Meister der chinesischen Tuschemalerei, schuf die Bilder des druckfrisch vorliegenden Kalendariums. Am Rand lugt ein hierzulande nicht gerade beliebtes Tierchen hervor: eine Ratte, Symbol für das am 25. Januar beginnende chinesische Jahr der Ratte. Diese gilt in der asiatischen Astrologie jedoch als besonders klug, clever und flexibel.

Junli Du, Absolvent der Bauhaus-Universität Weimar, ließ sich inzwischen in der Goethe- und Schiller-Stadt mit einem Atelier nieder und ist Mitbegründer des Ostasiatisch-Deutschen Kreativ-Vereins Erfurt, der 2020 ins zehnte Jahr seines Bestehens geht. Als jüngstes Mitglied begrüßte der Vorstand während einer weihnachtlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch die 29-jährige Miaoxin Chen.

Vorstandsmitglieder Günter Lohse und Hartmut Schermer freuen sich über diesen Zuwachs, weise doch der Verein einen recht hohen Altersdurchschnitt auf. Weshalb jüngere Mitstreiter jederzeit gern gesehen wären und wenden sich damit besonders an Studenten von Fachhochschule und Universität Erfurt. Wohl wissend, dass deren Verweilen in der Landeshauptstadt meist zeitlich begrenzt sei.

Günter Lohse wartete in Veranstaltungen des ODKV selbst mit Vorträgen über Ostasien auf, lebte er doch als „mitreisender Ehegatte“ seiner dort beruflich tätigen Frau mehrere Jahre in Fernost. Xuan Bui Thi, stellvertretende Vorsitzende und Mitglied einer vietnamesischen Tanzgruppe knüpft das Band zum Vietnamesisch-Buddhistischen Verein Erfurt. Sie bietet regelmäßig im Stammsitz des Vereins, dem Zentrum für Integration und Migration (ZIM), Koch-Workshops mit asiatischen Rezepten an.

Die vietnamesische Tanzgruppe trat in diesem Jahr unter anderem beim Tet-Fest im Vietnam-Verein auf, bei einer Veranstaltung im Haus der Sozialen Dienste, in der Konrad-Adenauer-Stiftung in Erfurt oder beim Mondfest im Chinesischen Garten in Weißensee, wie Lena Mörl wissen ließ. Die ODKV-Geschäftsführerin nannte im Geschäftsbericht 2019 weiterhin Vorführungen der Kampfkunstschule Juncai zu verschiedenen Anlässen, Mal- und Kalligrafie-Workshops mit Junli Du. Sie selbst leitet Malkurse für Flüchtlingskinder, wofür ihr Vorstandsmitglied Gert Gutberlet seine Hochachtung zollte. Der Verein arbeitet eng zusammen mit dem Konfuzius-Institut an der FH Erfurt und dem Projekt „Fremde werden Freunde“.

Laut Xuan Bui Thi sei das Vorhaben des Vietnamesisch-Buddhistischen Vereins, in einem Gebäude in Ilversgehofen die „Pháp Hoa“-Pagode zu errichten, auf einem guten Weg. Nach der spirituellen Vorhersage des Mönches Thich Tri Chon solle die Platzierung des Altarsteins zeitgleich mit Buddhas Geburtstag an einem genau bestimmten Tag Mitte 2020 erfolgen. Die Pagode selbst komme aus Vietnam.