Vor 30 Jahren: Gerhard Botz - „Die SPD hat ihre Wähler vorrangig auf dem Land verloren“

Im Herbst 1989 gehörte Gerhard Botz in seiner Heimat Lichtenhain im damaligen Kreis Neuhaus am Rennweg einer Gruppe an, die sich zunächst vorsichtig formiert hatte, um sich dann für Veränderung stark zu machen. Kein halbes Jahr später war er Volkskammerabgeordneter – und dann für viele weitere Jahre Europa-, Landes- sowie Bundestagsabgeordneter, Kommunalpolitiker und Vizeparteichef. Er hat damit alle Ebenen kennengelernt und viel politische Erfahrung gesammelt. Zeit für einen Rückblick – 30 Jahre danach.

Mit der Maueröffnung ging es nicht mehr um kleine Veränderungen in der DDR sondern um die Zukunft generell und parteipolitische Entfaltung. „Es gab daher eine Aufspaltung unserer Gruppe, wobei wir nicht im Bösen auseinander gegangen sind“, sagt Botz, der sich als Diplom-Ingenieur für Melioration mit Fragen der Landwirtschaft beschäftigt hatte. „Uns war vollkommen klar: Das, was jetzt geschieht, mündet in ein wiedervereinigtes Deutschland. Wir wussten nur nicht, ob das ein paar Jahre dauert oder ganz schnell geht.“ Botz wurde im Dezember 1989 Sozialdemokrat. Er wollte der Partei von Willy Brandt und Helmut Schmidt angehören. Deren „Strahlkraft und Spannbreite“ war für Botz – wie für viele damals – ausschlaggebend.

Der Ingenieur zog in den Wahlkampf. Wenige Wochen vor der Wahl wurde der SPD im Osten ein Ergebnis um die 50 Prozent vorhergesagt. Das sei eine ziemlich übertriebene Darstellung vor allem auch durch die West-Medien gewesen, sagt Botz. „Wer immer das betrieben hat, es hat gewirkt“ – und zwar in negativer Weise. Manche Wähler befürchteten wohl, „dass wieder nur eine Partei das Sagen hat“. Andere erhofften sich von der CDU den schnelleren Weg zur D-Mark. „Mir wurde nach der Wahl oft gesagt: Euch brauchen wir dann beim Sozialen“, sagt Botz. Die CDU wurde mit 40,8 Prozent stärkste Kraft; die SPD mit 21,9 Prozent zweitstärkste.

Die Beteiligung an der ersten freien Wahl betrug 93,4 Prozent. „Das war schon ein besonderer Tag. Es war eine freudige Stimmung“, erinnert der sich der mittlerweile 64-Jährige an die Gemütslage in seinem Dorf. Nur für wenige sei kurz zuvor „die Welt zusammengebrochen. Aber ihr Wahlrecht haben sie trotzdem wahrgenommen“, verweist Botz auf die 16,4 Prozent, die die PDS damals erreichte.

Die Geschichte der SPD in Thüringen ist eine Geschichte des seit langem anhaltenden Schrumpfens. „Stück für Stück ging es runter bis jetzt auf 8,2 Prozent bei der Wahl im Herbst 2019. Das ist sehr enttäuschend und tut weh, vor allem wenn man weiß, wohin man einen großen Teil der ehemaligen Wähler verloren hat“, sagt Botz, der noch immer Ortsvorsitzender seiner Partei ist.

Als Geschäftsführer des Kommunalen Bildungswerkes Thüringen kommt er viel herum und kennt sich gut aus auf kommunaler Ebene. „In Thüringen hat die Sozialdemokratie wesentliche Stimmenanteile abgetreten an die Linken.“ Wer meine, das könne sich wieder ändern für die SPD, den verweist Botz darauf, dass seine Partei in den vergangenen 15 Jahren „derart an Vertrauen in der Wählerschaft verloren“ habe, „dass wir aufpassen müssen, am Schluss nicht eine kleine, sehr einseitig links orientierte Stadt-Partei zu werden“.

Botz’ Kritik zielt darauf, dass die SPD aus seiner Sicht die Landbevölkerung aus dem Blick verloren habe. Tatsächlich fahre die SPD schon jetzt nur noch einigermaßen respektabel Ergebnisse in manchen großen Städten ein oder an wenigen Stellen, wo dies aber von bestimmten Personen abhänge. „In der Fläche, wo seit mehr als einem halben Jahrzehnt die AfD zuschlägt und wo die Menschen etwa infrastrukturell betrachtet existentielle Probleme haben – wird die Straße gebaut? gibt es noch einen Arzt? –, ist es zum absoluten Vertrauensverlust für CDU und SPD gekommen.

Aber uns hat es besonders hart erwischt“, stellt Botz fest. Das sei eine bittere und sehr nüchterne Analyse, sagt er. „Wir dürfen uns aber nicht damit abfinden. Wir müssten vielmehr etwas dafür tun, dass wir wieder mehr Vertrauen in solchen Regionen gewinnen“, stellt er fest. In Gremien seiner Partei werde nicht genug berücksichtigt, „dass die Mehrheit der Thüringer im ländlichen Raum zuhause ist“. Es genüge eben nicht, dass jene, die bei der SPD an der Spitze stehen, in Sonntagsreden an die Regionen abseits der wenigen Städte dächten. „Es geht doch auch um das ganz praktische Handeln: Wen stellen wir wo auf die Liste?“, macht Botz deutlich.

Die Vertreterinnen und Vertreter aus ländlichen Regionen seien mittlerweile so wenige, „dass die Menschen unsere Partei auf dem Land zu wenig mit Gesichtern in Verbindung bringen“, hebt er hervor. Wenn sich Sozialdemokraten vor Ort Vertrauen erarbeiten, werde das bei Wahlen auch honoriert, ist er sich sicher. „Aber nicht honoriert wird von Wählern draußen auf dem Land die Karriere, die vom Studienplatz über die Mitarbeit bei einem Abgeordneten auf die Liste und zum Mandat führt“, sagt Botz. Ihm sei klar, dass diese Ansicht in seiner Partei immer wieder zu strittigen Debatten führe.

Botz wäre ohne den Mauerfall nicht in die Politik gekommen. Er bezeichnet es als Glücksfall für seinen Weg als sozialdemokratischer Parlamentarier, dass er nicht nur der Volkskammer, sondern später auch – zunächst als Beobachter und von 1994 bis 1999 als Mitglied – dem EU-Parlament angehörte. „Da habe ich sehr viel mitbekommen“, sagt er. „Deshalb erlaube ich mir auch dieses Analyse“.