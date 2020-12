Vor und hinter den Kulissen – Bürgermeister-Interview

Nur noch wenige Tage bis zum Jahresende. Zeit also, um mit Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand (parteilos) ein wenig Rückschau zu halten und einen ersten Blick auf 2021 zu werfen.

Was wird Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen fehlen?

Wegen Corona gibt es da einiges, etwa den Besuch der Sternsinger, die Neujahrsempfänge. Überhaupt, dass die persönlichen Kontakte stark reduziert werden müssen. Auch das Weihnachtsfest wird ja ein anderes sein.

Mit Blick auf die Stadtpolitik können Sie doch zufrieden sein. Sie haben noch vorm Jahreswechsel den Haushalt 2021 fertig – oder?

Ja, wir haben den Haushalt 2021 beschlossen. Aber er enthält eben angesichts der Gesamtlage viele Unwägbarkeiten. Ein Nachtragshaushalt wird also kommen. Der Haushalt 2020 wurde im Vergleich dazu spät beschlossen, aber dessen Zahlen waren eben verlässlich. Da wir aber auch 2021 keine neuen Kredite aufnehmen, dürfte die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht zunächst aber unproblematisch sein.

Woher kam diesmal der Druck, den Haushalt 2021 so zügig zu verabschieden?

Von der Stadtrats-Allianz, bestehend aus CDU-FDP und Freien Wählern.

Wenn man den Gerüchten in der Stadt glauben darf, soll es einem Stadtratsmitglied besonders wichtig gewesen sein, dass der Haushalt zügig kommt; wohl auch wegen einer Immobilie im Sanierungsgebiet, für die es Fördermittel in sechsstelliger Höhe geben könnte – ist da was dran?

Ich will nicht ausschließen, dass das eine Motivation gewesen sein könnte. Dass es Fördermittel seitens des Landes für das betreffende Gebäude geben könnte, das die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen an Privat verkauft hat, kann ich bestätigen. Das Geld zumindest ist im städtischen Haushalt eingestellt, würde dann für diese Immobilie zwecks baulicher Sicherung eingesetzt. Übrigens hat sich das betreffende Stadtratsmitglied aus Gründen der Befangenheit korrekterweise nicht am Beschluss des Haushaltes beteiligt.

Schauen wir mal auf Investitionen 2020, was sticht hervor?

Zweifellos der Kindergartenneubau in Herressen-Sulzbach. Durch ihn können wird ab dem dritten Quartal unsere Betreuungskapazitäten um 40 Plätze ausbauen. Grundsätzlich ist die Modernisierung von Kindergärten ja ein andauernder Prozess, den neue Vorschriften regelmäßig befeuern. Natürlich haben wird mit den Einrichtungen Nordknirpse und Am Mozartweg noch viel Arbeit, aber die Stadt hat auch schon viel geschafft.

Und sonst, was wurde sonst noch gemacht?

Es sind viel Kleinigkeiten, die da erledigt wurden. Man nimmt solches manchmal gar nicht wahr. Etwa die Modernisierung des Spielplatzes Zottelstedt, die Gestaltung des Verweilplatzes in Herressen-Sulzbach. Zusammen mit der LEG haben wir das ehemalige RST-Gelände saniert, das mit Häusern bebaut wird. Ich erinnere an die Gestaltung des Sängerstein-Areals und an der Stobraer Straße wurden neue Wohnbaugrundstücke erschlossen.

Apropos Baugrundstücke – wo sehen Sie da hier nicht zuletzt auch wegen des wachsenden Drucks von Bauwilligen aus dem teuren Jena, Weimar oder Naumburg in nächster Zeit noch Potenzial?

Potenzial sehe ich oberhalb des bereits voll ausgenutzten Gebietes Am Blauraine in Oberndorf. Auch im Bereich der Schieringstraße in Apolda sehe ich Möglichkeiten, weil die Stadt dort bei größeren Flächen Eigentümerin ist. Flächen genutzt werden sollen ja in naher Zukunft auch an der Grenze zur Herressener Promenade, wofür das B-Plan-Verfahren angeschoben wurde. Auch in Utenbach gäbe es Möglichkeiten. Zudem könnte sich was in Nauendorf und Schöten tun.

Derzeit haben sie keinen Juristen verfügbar, obgleich sich die Stadt bisher sogar zwei eigene leistete?

Einer von diesen ist nun im Ruhestand, der andere fällt für längere Zeit krankheitsbedingt aus. Soweit möglich, behelfen wir uns selbst. Ansonsten unterstützt uns die Kommunalaufsicht oder wir beauftragen externe Juristen.

Kommen wir zum Endlosthema Museum. Das haben Sie zur Chefsache erklärt! Was wird denn nun?

Ja, das mit der Chefsache stimmt– und dann kommt die Allianz mit ihren Vorstellungen um die Ecke. Das macht’s nicht leichter, zumal der öffentliche Eindruck, nämlich dass konfus gehandelt wird, verheerend ist. Hinzu kommt, dass die Umfrage zum Museum vielsagend ist: Von den rund 13.300 in der Stadt verteilten Amtsblättern mit dem Fragebogen darin, sind, wenn man gutwillig ist und noch die Onlinebefragung hinzu nimmt, gerade mal 200 Antwortblätter eingegangen …

Aber Hand aufs Herz: Wer ist denn nun ihr Mann fürs Museum?

Ich habe die Verantwortung bewusst in die Hände des Baufachmanns Stefan Städtler gelegt. Dabei bleibt es.

Ihr Stellvertreter, Volker Heerdegen (CDU), hat beim Museum zuvor unglücklich agiert, teils wird ihm Unfähigkeit vorgeworfen. Nun strebt er eine weitere Amtszeit an. Können Sie das denn befürworten?

Sie werden verstehen, dass ich mich dazu nicht äußere. Die Entscheidung, wer der nächste hauptamtliche Beigeordnete sein soll, wird dem Stadtrat obliegen. Wir werden die Stelle öffentlich ausschreiben..

Wird sich in der Ausschreibung das Kriterium „Baufachmann“ finden?

Das kann ich noch nicht sagen.

Es gibt Stimmen, die fordern, dass Sie statt Günter Ramthor den Vizeposten im Aufsichtsrat der Betreiberfirma des Hotels am Schloß übernehmen sollen, nachdem die Brauerei nur noch drei Prozent hält, die Stadt 47, die WGA 50 Prozent. – Was sagen Sie dazu?

Richtig ist, dass es eine Verschiebung der Anteile gibt und damit eine andere Konstellation entsteht. Allerdings ist eine Personalveränderung im Aufsichtsrat für mich derzeit kein Thema.