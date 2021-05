Vorerst kein neuer Brunnenmeister in Apolda

Apolda. Für Samstag geplante Ernennung des neuen Brunnenmeisters in Apolda verschoben.

Vom kommunalen Veranstaltungsstopp ist auch die für Samstag geplante Ernennung des neuen Brunnenmeisters betroffen. War das eigentliche Bornfest schon länger abgesagt, lassen die derzeitigen Auflagen nun auch die für Samstag geplante Verleihung im kleinen Kreis nicht zu, so Christian Wagner vom Brunnenverein. Ein Nachholtermin ist noch nicht festgelegt und könnte frühestens im Juli stattfinden. Der amtierende Brunnenmeister Volker Heerdegen geht also in die Verlängerung.