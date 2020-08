Eine wachsende Zahl von Pkw wurde in der Stadt Apolda zugelassen.

Apolda. Immer mehr Fahrzeuge werden auch in Apolda zugelassen – die Statistik verrät es.

Wachsendes Fahrzeugaufkommen in Apolda

Glaubt man der aktuellen Statistik, so waren in der Stadt Apolda per Ende 2019 insgesamt 14.804 Kraftfahrzeuge zugelassen. Das waren im Vergleich zum Jahre 2018 immerhin 196 mehr.

