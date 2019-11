Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wartburgkreis zeichnet 43 Ehrenämtler aus

Die Ehrenamts-Gala des Wartburgkreises führte Organisatoren und Geehrte am Donnerstag in die Jugendherberge Urwald-Life-Camp auf dem Harsberg. Landrat Reinhard Krebs (CDU) zeichnete dort insgesamt 43 Frauen und Männer aus, die sich durch ehrenamtliche Arbeit verdient machen und für die Gesellschaft und das Gemeinwohl erheblichen Mehrwert erzeugen. Das tut keiner, um Preise oder Auszeichnungen zu ergattern. Es ist den Engagierten vielmehr eine Herzenssache.

Unter den Geehrten sind Menschen, deren besondere Verdienste auf ihrem jeweiligen Gebiet auch überregional bereits gewürdigt wurden, etwa die des Ruhlaers Detlef Fuhlrott, der unlängst mit der Kulturnadel des Freistaates Thüringen ausgezeichnet worden war, oder Yvonne Fleischmann, ebenfalls aus Ruhla, die mit der Plakette Thüringer Rose geehrt wurde. Fuhlrott fühlt sich der Brauchtumspflege und Ortschronik verpflichtet, Fromman als überregional engagierte Christin greift Bedürftigen unter die Arme, ist ein Motor etwa beim Lebendigen Adventskalender und für das „Lädchen“ der Bergstadt, in dem Gutes aus zweiter Hand günstig angeboten wird.

Mit Siegfried Eichholz, Norbert Zimmer (beide Treffurt), Rüdiger Reinhardt (Wolfsbehringen) und Chris Wallstein (Schnellmannshausen) wurden vier Männer geehrt, die sich in und für die Feuerwehr stark machen, Reinhardt zudem im Heimatverein des Ortes. Mit Helga Meier, Renate Jendrichowski und Waltraud Nowatzky wurde ein reifes Frauentrio aus Krauthausen in das Scheinwerferlicht gerückt, das sich mit vereinten Kräften im Heimatverein und bei der Seniorenbetreuung verdient macht.

Amphibienschutz seit Jahren

Im Umweltschutz engagieren sich Menschen, deren konzertierte Aktionen etwa beim Amphibienschutz seit Jahren öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen, nicht nur, weil Krötenzäune nun mal an stark frequentierten Straßen aufgebaut werden. Klaus Fink (Eisenach), Norbert Wagner (Wolfsburg-Unkeroda), Hans-Ulrich Siegfried (Wera-Suhl-Tal), Johanna Helch (Wutha-Farnroda) und Ronny Füldner (Ruhla) gehören zur Gruppe der Ausgezeichneten, die auch stellvertretend für andere stehen.

Nicht ohne Geräusche geht die ehrenamtliche Arbeit dreier Männer ab, die diese dennoch quasi im Flüsterbetrieb bewerkstelligen. Menschen wie Sebastian Schottmann (Nazza), Steven Bachmann und Bernd Richter (beide Hallungen) haben nicht nur zupackende Hände, sondern auch ein großes Herz. Sie machen sich in ihren Orten verdient, etwa wenn es um Renovierungsarbeiten geht oder in Wald und Flur Schilder oder Bänke aufgestellt oder ersetzt werden sollen. Was dem einen die Kelle, ist dem anderen die Säge. Richter ist zudem ein Mann der Mundartpflege und Mitorganisator von Veranstaltungen.

Auch zwei Menschen aus der Stadt Treffurt wurden bei der Ehrenamtsgala besonders gewürdigt, einer davon ist Diether Stoll. Mit seinem Namen ist der Treffurter Schützenverein untrennbar verbunden. Im Stadtteil Großburschla ist Reinhard Wandt zuhause, ein Kulturbürger erster Güte, der den Männerchor leitet und auch dem Heimatverein als Vize vorsteht. In die Interessengemeinschaft Heldrastein investiert Wandt überdies viel Freizeit.

Leitet zwei Tanzgruppen

Und nicht zuletzt durfte sich Sybille Burkhardt aus Großenlupnitz über eine Laudatio mit Anerkennungsnote freuen. Die Frau leitet unter dem Dach der Rheuma-Liga nicht nur zwei Tanzgruppen im Dorf, sondern stellt auch kirchliche Veranstaltungen mit auf die Beine, singt zudem im Kirchenchor. Überdies darf sich der Verein Hörselberggemeinde seit Jahren ihrem aktiven Mitwirken gewiss sein.

Auch aus dem südlichen Wartburgkreis wurde eine Vielzahl von engagierten Menschen gewürdigt. Deren Einsatzgebiete reichen vom Deutschen Roten Kreuz, der Bergwacht, der Brauchtumspflege, dem Sport- oder dem Faschingsverein, Kirchenarbeit oder der Jagd bis zu sozialen Institutionen.