Der Post-Experte Ulrich Burghoff hat unlängst auch das Stadtarchiv von Bad Sulza mit den Bänden „Zur Geschichte der Post im Apoldaer Umland“ (diese Zeitung berichtete) beschenkt und damit neue Aspekte der Ortschronik beleuchtet. Im Rathaus sorgte das für Dankbarkeit und große Augen, aber auch für Heiterkeit.

Mit im Gepäck hatte Ulrich Burghoff nämlich nicht nur Informationen zum ältesten Dokument, einem Botenbrief aus dem Jahre 1618, der das damalige Sulza betraf, sondern auch ein weiteres Schreiben, dass die allgemeine Unvernunft der angeblich immer schlimmer werdenden Jugend auf den Punkt bringt. So soll sich am 19. Juli im Jahre 1659 zugetragen haben, dass zwei Jungen dem Hund einer Frau Richter aus Eckolstädt nachgestellt haben. Vor lauter Angst soll das dabei Tier in eine Siedepfanne gesprungen sein, so dass es darin mit gesotten wurde und ums Leben kam. Zwei Tage Arrestzelle waren die Folge.