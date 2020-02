Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wehr aus Auerstedt und Reisdorf für alle Fälle gewappnet

Das Rad des Lebens, mit all seinen Schicksalsschlägen, das können auch Feuerwehrmänner nicht gänzlich aufhalten. Doch kann zumindest gute Vorbereitung manchmal das Zünglein an der Waage sein. Ganz in diesem Sinne fiel der Bericht der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Auerstedt/Reisdorf aus, der zur Jahreshauptversammlung unlängst vorgestellt wurde – mit einem lachenden und weinenden Auge.

Anfang 2019 nahmen die Kameraden nicht nur Abschied vom alten Wehrleiter, dem Kameraden Werner Bauerfeld, im September verstarb dann auch Kamerad Volker Denner, der über 50 Jahre Feuerwehrmann war und auch schon als Wehrleiter Verantwortung übernommen hatte. Kameraden aus Auerstedt und Reisdorf bei schwerem Einsatz mit zwei Toten Zwei weitere Leben forderte der schwere Unfall, der sich am 22. September in Reisdorf ereignete. Hier kam ein Auto aus ungeklärter Ursache von der Straße ab, fuhr über den Bürgersteig und prallte gegen eine Garage. Kameraden der FFW Auerstedt/Reisdorf kamen gerade per Zufall nach einer Ausbildung an der Unfallstelle vorbei und begannen sofort mit den Rettungsmaßnahmen. 18 weitere Male schrillte die Sirene und zeigten die Kameraden der Wehr, wofür sie im Ehrenamt zahlreiche Ausbildungsstunden absolviert hatten. Unter den 19 Einsätzen waren drei Verkehrsunfälle, zwei Brände, eine Hilfe bei einem Notarzt-Transport, ein Unwettereinsatz und acht Technische Hilfeleistungen. Zweimal gab es falschen Alarm und zweimal handelte es sich um eine Übung. Ja-Wort der Liebsten sorgt für Freude bei(m) Kameraden Die Einsatztruppe bestand Ende 2019 aus 23 Kameraden, die Alters- und Ehrenabteilung zählte 13 Mitglieder. Frank Weichelt erhielt zur Jahreshauptversammlung eine Auszeichnung für 50 Jahre treu geleistete Dienste bei der Feuerwehr. Für Freude unter den Kameraden und ganz besonders beim Floriansjünger Hendrik Meiselbach sorgte hingegen das Ja-Wort „seiner Jule“. Freude über Nachwuchs, den gibt es übrigens ganzjährig in beiden Ortschaften. So zählt die Jugendfeuerwehr stolze 23 Mitglieder. Gute Platzierungen beim Landgemeindeausscheid sowie beim Sparkassencup zeugen von einer guten Ausbildung.