Weihnachtsmarkt feiert im Jubiläumsjahr runden Geburtstag

Kurz vor Ende des 1200-jährigen Jubiläums gibt es in Auleben einen weiteren Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Europadorfs. Denn auch der Weihnachtsmarkt, den es mittlerweile seit 30 Jahren gibt, feiert Geburtstag. Pünktlich zum 1. Adventswochenende wird es daher am Schloss und auf dem Neuen Rüxleber Hof wieder gemütlich. Bereits am 30. November stimmen sich die Auleber ab 17 Uhr mit einem Lagerfeuer, Glühwein, Kesselgulasch und Livemusik von Jens Schilling und dessen Band „Die Stubenhocker“ auf die vorweihnachtliche Zeit bei freiem Eintritt ein. Für 13.30 Uhr ist am Sonntag, 1. Dezember, eine kirchenmusikalische Andacht im Schlosskeller vorgesehen, gefolgt vom traditionellen Stollenanschnitt durch die ortsansässige Bäckerei König zur offiziellen Eröffnung um 14 Uhr. Danach wird Kaffee und Kuchen im Schlosskeller angeboten, bevor um 15 Uhr eine Märchenstunde für die kleinen Besucher beginnt. 16 Uhr haben die Kindergartenkinder ihren großen Auftritt mit einem einstudierten Programm. Anschließend spielt ein Posaunenchor Adventslieder, ehe sich für 17 Uhr der Weihnachtsmann angesagt hat.

Weihnachtlich wird es auch nebenan auf dem Neuen Rüxleber Hof. Zu den zahlreichen Attraktionen für die Jüngsten haben Eckhard Haupt und sein Team unter anderem wieder die beliebte Autorennbahn aus DDR-Zeiten aufgebaut. Auch kleine Dampfmaschinen werden munter vor sich hin tuckern, so dass es garantiert wieder strahlende Augen bei großen und kleinen Gästen geben wird. Wer das Auleber Jubiläumsjahr Revue passieren lassen möchte, kann sich auf einem Bildschirm eine fortlaufende Diaschau zu Gemüte führen oder noch das ein oder andere Accessoire ergattern, ebenso wie weitere Souvenirs mit Auleben-Bezug. Als Erinnerung ist aber auch der Selfie-Point gedacht, für den Haupt einen Rentierschlitten organisiert hat. Darüber hinaus laden Mistelzweige zum Küssen mit der Liebsten oder dem Liebsten ein.