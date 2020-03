Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimarer Rede: Die Überforderung durch die Gleichzeitigkeit

Nein, Peggy Mädler hat keine Angst, an diesem Sonntag vor Hunderten Menschen in Weimar zu reden. Aber sorglos ist die Autorin, Regisseurin und Dramaturgin nicht: Die Eltern der gebürtigen Dresdnerin wollen eigentlich zu ihrer Weimarer Rede kommen. Aber das, sagt die Tochter, Jahrgang 1976, werde erst kurz vorher entschieden. Schließlich möchte sie ihre Eltern keiner Gefahr aussetzen.

Wir leben in Zeiten der raschen Veränderung, der Gleichzeitigkeit der Ereignisse, des Unerhörten und des Unglaublichen. Mit alledem beschäftigt sich Peggy Mädler in ihren Büchern und auf der Bühne. „Ich beschäftigte mich sehr mit dem Phänomen der ‘Ziehenden Landschaften’. Es ist ja ein stückweit Grundlage unserer Existenz, dass wir uns verändern“, sagt sie – und spielt dabei nicht nur auf die Veränderungen draußen sondern auch in einem selbst an im Zusammenhang mit dem Älterwerden.

„Es stellt sich immer die Frage, was nehmen wir mit an Kontinuitäten, an Erfahrungen, Prägungen. Und zugleich geht es darum, sich selbst und anderen neue Erfahrungen zu ermöglichen“, nimmt sie auf die Ambivalenz Bezug. Im Theater werde das „als ob“ positiv wahrgenommen, als Experimentierfeld. „Aber in den gesellschaftlichen und politischen Erfahrungen, die derzeit passieren, macht das eher den Eindruck von Veränderungen, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen.

Veränderungen löst hier eher Destabilität aus. Und es stellt sich die Frage nach den Verlässlichkeiten“, macht sie im Vorfeld ihrer Rede deutlich. Bedrohlich wirke auf viele Menschen die Gleichzeitigkeit. Zum einen gebe es eine Gleichzeitigkeit von Ängste – etwa Corona und die Frage, wie viele Flüchtlinge jetzt über die griechische Grenze in die EU kommen –, aber zugleich sehe sic auch ein hohes Maß an Pragmatismus beim Aushandeln von Maßnahmen und Optimismus bei konkreten Begegnungen. „Wenn man in alltägliche Gespräche geht, dann schrumpft die Angst“, stellt sie fest. Optimismus sei vor allem mit dem Blick auf die Zukunft festzustellen. Alles zusammen aber stelle eine Überforderung darf: „Das rüttelt und beutelt uns ganz schön heftig“, sagt Peggy Mädler.

„Ein Nenner in vielen Gesprächen, die ich in jüngerer Zeit geführt habe, ist die Frage nach dem sozialen Zusammenhalt, also auch die Suche nach der Möglichkeit, dass sich die verschiedenen Perspektiven begegnen“, erläutert Peggy Mädler. Für sie stellt sich als Herausforderung dar: „Wie bekommt man eine Verhandlung dieser unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen hin?“ Für sie sei ein zentraler Punkt, die eigenen Kreise zu durchschreiten. „Es ist wichtig, klare Positionen zu haben. Für mich gibt es eine rigorose Grenze beim Verstehen und Wahrnehmen: Das alles darf nicht auf Kosten von anderen Menschen geschehen“. Gerade nach dem Anschlag von Hanau sei es ihr sehr schwer gefallen, sich weiter auf die Vorbereitung der Rede zu konzentrieren.

Peggy Mädler wird an diesem Sonntag auch auf den Weltfrauentag verweisen. Sie habe da „eine sehr schöne Überraschung“ in ihre Rede eingebaut, sagt sie und macht mit einem Lächeln neugierig.

Peggy Mädler: Weimarer Rede, Sonntag, 8. März, 11 Uhr, DNT; es gibt noch Karten