Peter Kleine und Olaf Bach am Kreißsaal mit Schwester Sibylle, Schwester Diana und Ärztin Fabienne Bauer.

Weimar. Traditionell am ersten Weihnachtstag hat der Weimarer Oberbürgermeister Einrichtungen besucht, in denen Menschen über das Weihnachtsfest Dienst für die Allgemeinheit tun.

Weimars OB überbringt Weihnachtsgrüße

In Begleitung von Bürgermeister Ralf Kirsten galten die Besuche von Peter Kleine in diesem Jahr dem Sophien- und Hufeland-Klinikum, der Polizei-Inspektion und der Berufsfeuerwehr im Gefahrenschutzzentrum Weimar. Zudem besuchte der OB den Marie-Seebach-Stift.

Im Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar wurden OB und Bürgermeister vom designierten Ärztlichen Direktor, Dr. Olaf Bach, begleitet, der im neuen Jahr die Nachfolge von Prof. Dr. Reinhard Fünfstück antreten wird. Über die Feiertage bleibt zwar nur im Klinikum, wer unbedingt stationär behandelt werden muss. Doch auch damit sind drei Viertel der Pflegekräfte über die Feiertage im Dienst und viele andere in Rufbereitschaft.

Weimars OB besucht Menschen im Dienst Weimars OB besucht Menschen im Dienst In der Küche der Berufsfeuerwehr wird Entenbraten mit Rotkraut und Klößen zubereitet. Foto: Michael Baar Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weimars OB besucht Menschen im Dienst Die Wachabteilung B der Berufsfeuerwehr im Gemeinschaftsraum. Foto: Michael Baar Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weimars OB besucht Menschen im Dienst Schwester Bianca in der Intensivstation mit OB Peter Kleine und Dr. Olaf Bach. Foto: Michael Baar Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weimars OB besucht Menschen im Dienst In der Notaufnahme des Klinikums. Foto: Michael Baar Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weimars OB besucht Menschen im Dienst Pfleger Torsten in der telefonischen Notaufnahme von KV und Klinikum. Foto: Michael Baar Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weimars OB besucht Menschen im Dienst Schwester Sibylle, Ärztin Fabienne Bauer und Schwester Diana in der Geburtshilfe. Foto: Michael Baar Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weimars OB besucht Menschen im Dienst In der Leitstelle der Weimarer Polizei-Inspektion. Foto: Michael Baar Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weimars OB besucht Menschen im Dienst Schichtleiter Polizeihauptkommissar Carl bei der Weimarer Polizei-Inspektion. Foto: Michael Baar Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weimars OB besucht Menschen im Dienst Weihnachtsarbeit in der Weimarer Polizei-Inspektion. Foto: Michael Baar Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weimars OB besucht Menschen im Dienst Selbst gebackener Quarkstollen vom Schichtleiter. Das präsent der Stadt fiel dagegen diesmal herzhaft aus. Foto: Michael Baar Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Im Kreißsaal konnten die Ärztin Fabienne Bauer und die Schwestern Sibylle und Diana vom ersten „Christkind“ des Weihnachtsfestes berichten. Am Morgen des ersten Weihnachtstages hatte im Klinikum eine Entbindung stattgefunden. Für einen Besuch von Mutter und Kind war es allerdings noch zu früh. Die Weihnachtsgrüße der Stadt überbrachte der OB zudem in der Intensivstation, in der Notaufnahme und im Notfallzentrum.

OB und Bürgermeister in der Leitstelle der Weimarer Polizei. Foto: Michael Baar

In der Polizei-Inspektion konnte der stellvertretende Dienststellenleiter Marcus Bürgel den Gästen von einem vergleichsweise ruhigen Weihnachtsmorgen berichten. Während für das städtische Präsent in diesem Jahr eine herzhafte Variante gewählt wurde, hatte Polizeihauptkommissar Carl, der der Schichtführer, für seine Kollegen einen selbstgebackenen Quarkstollen mitgebracht.

Herzhafter Bratenduft drang bei der Berufsfeuerwehr aus der Küche neben dem Gemeinschaftsraum. Daniel Ferrand und Markus Rammich waren in diesem Jahr für den Feiertagsbraten verantwortlich. Auf dem Spreiseplan standen Entenkeule und Entenbrust mit Rotkraut und Klößen, auf die sich die Wachabteilung B von Frank Heß erst kurz vor dem Fest geeinigt hatte.

Küchendienst und Topfkieker in der Küche der Berufsfeuerwehr Weimar. Foto: Michael Baar

Die Berufsfeuerwehr hat im zu Ende gehenden Jahr vier erfahrene Feuerwehrleute in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Stellen wurden planmäßig mit jungen Kollegen wiederbesetzt. Erst im Jahr 2021 werden erneut drei Beamte nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze die Berufsfeuerwehr verlassen. Die Anwärter für ihre Nachfolge sind bereits in Ausbildung.

Schwierig ist laut Amtsleiter Alexander Philipp dagegen der Ersatz bei überraschendem Ausscheiden. Solche Stellen müssten mit ausgebildeten Feuerwehrleuten besetzt werden. Die Bewerbungen auf solche Stellen seien stark gesunken. „Und die Spitze dieses Personalbedarfs steht uns noch bevor“, so Philipp.