„Wir galten als neue Kräfte in der CDU, die versuchten, etwas zu verändern“

Klaus Reichenbach wird im September 1945 in Altenburg geboren und verbringt seine erste Zeit auf dem Bauerngut der Großeltern in Wolperndorf bei Nobitz. Dann haben die Eltern endlich eine gemeinsame Wohnung; und seine Mutter kann mit dem zweijährigen Jungen zum Vater nach Hartmannsdorf ziehen, wo die Familie eine Textilfabrik hat.

„Ich habe nach Altenburg noch immer sehr gute Beziehungen“, sagt er und verweist auf die große Verwandtschaft. „In Wolperndorf unten im Wald ist der Grenzbach zwischen Sachsen und Thüringen. Da bin ich schon als Ferienkind am Bach zwischen Sachsen und Thüringen gewechselt.“

Reichenbach sagt, er komme aus kapitalistischen Verhältnissen – und dass sein Vater nach dem Krieg die CDU im Osten 1946 mitgegründet hat. Er tritt der Partei 1969 bei. „Damit hatte ich Ruhe vor der SED.“ Nach der Lehre studiert er Ingenieurökonomie an der Textilfachschule in Reichenbach im Vogtland und absolviert zudem noch Jura – zu einer Zeit, als der väterliche Textilbetrieb bereits zwangsverstaatlicht ist (1972). Dort ist er 1969 als Geschäftsführer eingetreten und wird im vormaligen Eigentum zum Betriebsdirektor. Die Belegschaft ist mit ihm auch unter den neuen Bedingungen zufrieden. Mitte der 1980er Jahre wird Reichenbach zum Betriebsdirektor des VEB Feinstrickwaren „Goldfasan“ Burgstädt und übernimmt am 1. Juli 1988 des Vorsitz des CDU-Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt. Es geht also beruflich stetig aufwärts – und dennoch würde Reichenbach lieber als Jurist arbeiten. Doch dazu wird es erst nach seiner Zeit als Minister sowie Volkskammer- und Bundestagsabgeordneter von Mitte der 1990er Jahre an kommen, als er sich in Hartmannsdorf als Rechtsanwalt niederlässt.

Schon 1988 sei klar gewesen: „Es kann nicht ewig so weitergehen, wir schlittern dem Abgrund entgegen.“ Reichenbach zählt im Herbst 1989 – „trotz Blockflöten-Vergangenheit“ – mit seinem Leipziger Bezirkskollegen Rolf Rau zu den neuen Kräften. Er habe Gerald Götting im Hauptvorstand zum Rücktritt aufgerufen, sagt er. Reichenbach wird für den Bezirk Karl-Marx-Stadt für die Volkskammerwahl aufgestellt und zum Minister im Amt des Ministerpräsidenten gemacht. Sein Pendant in Bonn ist der Kanzleramtsminister. Ein fordernder Posten. 16- bis 18-Stunden-Tage sind die Normalität. Reichenbach hält „Lothar de Maiziére den Rücken frei“ und kümmert sich nicht nur ums Personal, sondern auch um die Gesetze, die in großer Zahl auf den Weg gebracht werden. „Das höchste Ziel für mich: Die deutsche Einheit muss gelingen.“

Es gibt Stimmen, die in Reichenbach den neuen Ministerpräsidenten für Sachsen sehen. Immerhin ist er CDU-Landesvorsitzender und bringt Erfahrung mit. Doch er entscheidet sich dagegen. „Da hätte meine Frau nicht mitgemacht.“ Reichenbach wird nach der Volkskammerzeit Bundestagsabgeordneter – und ist bald tief enttäuscht: Er findet sich als Hinterbänkler in Bonn wieder. „Ich habe viele gute Vorschläge gemacht“, doch bewegen kann er so gut wie nichts. Das ist für Reichenbach enttäuschend. Doch nun kann er sich seiner Kanzlei widmen. Zudem engagiert Reichenbach sich im Fußball: Er steht von 1990 an 26 Jahre lang als Präsident an der Spitze des Sächsischen Fußball-Verbandes und gehört von 2002 an lange Jahre dem Vorstand des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an. Nun ist er fast 75 – und die Ehrenämter sind Geschichte. „Es reicht dann auch“, sagt er mit einem Lächeln.