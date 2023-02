Wo 35 Züge auf 25 Metern fahren: Freunde der Modelleisenbahn sind in Greiz richtig

Greiz. Zum 60-jährigen Bestehen lädt der Modelleisenbahnclub Elstertalbrücke in Greiz zur Ausstellung ein. An zwei Wochenenden sind neben der Club-Anlage auch Neuheiten zu sehen.

Der Greizer Modelleisenbahnclub „Elstertalbrücke“ veranstaltet an den Wochenenden 11. und 12. Februar sowie 18. und 19. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr seine 42. Modelleisenbahnausstellung im Clubheim der Modelleisenbahner im ehemaligen Lokschuppen in der Heinrich-Fritz-Straße in Greiz. Es sind alle Freunde der Eisenbahn – ob groß oder klein – dorthin eingeladen.

Im 60. Jahr des Bestehens des Greizer Modelleisenbahnclubs wird zu dieser Ausstellung wieder allerhand Neues zu sehen sein. Die Clubanlage ist 25 Meter lang, 1,80 Meter breit und in U-Form aufgebaut. Sie wird über einen Computer digital gesteuert. Es haben rund 35 Züge Platz und durch die digitale Steuerung fahren bis zu 15 Züge gleichzeitig. Auf der Anlage befindet sich ein großer Bahnhof mit Bahnbetriebswerk und Ringlokschuppen, wo Dampfloks behandelt und gedreht werden. Das Modell der zweitgrößten Ziegelsteinbrücke der Welt ist im Maßstab 1:87 nachgebildet und in die Anlage integriert. Um die Burg Elz fährt eine Schmalspurbahn in H0e.

Es können auch verschiedene Anlagenteile wie zum Beispiel eine Parkeisenbahn, der Dinopark, Autokino und Tierpark ausgewechselt werden. Auf dem Freigelände vor dem Clubheim ist eine kleine Playmobil-Anlage aufgebaut. Es gibt auch einen kleinen Verkaufsstand für Modellbahnartikel.

Mehr Info unter: www.greizer-mec.de