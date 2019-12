Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wolkramshäuser sind Alltagshelfer und Unterhalter für Senioren

Niemand muss im Alter alleine sein, auch wenn er in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben möchte. Davon ist Ortrud Kratschmer überzeugt. Daher fasste die Krankenschwester einen Entschluss. Sie gründete vor vier Jahren mit ihrem Mann Friedhelm Scherzberg in Wolkramshausen das Unternehmen „Soziale und Mobile Betreuung und Reisebegleitung“. Das hat es sich zur Aufgabe gemacht, Senioren in ihren eigenen vier Wänden stundenweise zu betreuen und ihnen im Alltag zu helfen – angefangen vom Einkaufen bis hin zur Begleitung zum Arzt oder zu Behörden. Zudem wollen Ortrud Kratschmer und ihr Mann ihre Kunden dazu ermutigen, aktiv am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzuhaben. Den Anreiz dafür schaffen sie durch Angebote wie Ausflüge ins Theater, Kinobesuch oder Tagesfahrten beispielsweise in Rosarium nach Sangerhausen oder auf den Possen. „Zudem bieten wir einmal im Monat einen Kaffeenachmittag an“, sagt die Krankenschwester. Veranstaltungen wie eine Frauentags- oder Weihnachtsfeier gehören ebenfalls zum Programm.

Das Angebot wird von den Kunden geschätzt. Bisher betreut das Team des Unternehmens 45 Senioren, „die aus dem Landkreisgebiet Nordhausen, aber auch Sondershausen stammen“, erläutert Friedhelm Scherzberg. Zu den ersten Kunden gehörte Inge Böttcher aus Salza. Die 81-Jährige lebt im betreuten Wohnen und stellt klar: „Solange es noch geht, möchte ich auch weiterhin alleine wohnen.“ Sie sei durch einen Flyer auf die Wolkramshäuser aufmerksam geworden. Die Seniorin nimmt vor allem das Angebot zum Einkaufen oder die Begleitung zum Arzt wahr. Neben Ortrud Kratschmer und ihrem Mann Friedhelm Scherzberg gehören noch fünf ehrenamtliche Mitarbeiterinnen zum Team. Eine von ihnen ist Sophie Wottky. „Ich will mich beruflich umorientieren, und da bin ich auf das Unternehmen aufmerksam geworden“, erzählt die 30-Jährige. Die Firma sieht sich als Ergänzung zu den klassischen Pflegediensten und rechnet ihre Leistungen bei Vorliegen eines Pflegegrades als sogenannte niederschwellige Betreuungsleistungen direkt mit den Pflegekassen ab. Kontakt: telefonisch unter 036334 / 50281 oder 0163 390 13 09