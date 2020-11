Würdiges Gedenken vor Apoldaer Stadthalle

Apolda. Rund 130 Bürger nahmen in Apolda an der Mahnveranstaltung anlässlich des 82. Jahrestages der Pogromnacht teil.

Anlässlich der Erinnerungsveranstaltung zum 82. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November 1938 kamen auch in Apolda sowohl auf dem Markt als auch später vor der Stadthalle rund 130 Bürger zusammen. Sie gedachten derjenigen jüdischen Bürger und verlasen deren Namen, die in der weiteren Folge unter anderem in Konzentrationslagern ums Leben kamen.