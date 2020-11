Zehn Corona-Neuerkrankungen im Weimarer Land

Mit Stand Mittwochnachmittag waren im Weimarer Land zehn Corona-Neuerkrankungen zu verzeichnen. Damit gibt es aktuell 114 Aktivkranke, von denen 60 weiblich sind. Fünf Personen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung. Das sind drei mehr als zuvor gemeldet. Innerhalb der vergangenen Tage gab es 85 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt bei 103,7. Sechs Personen verstarben bislang. Seit Beginn der Pandemie traten im Weimarer Land 303 Krankheitsfälle auf. 183 Personen wurden inzwischen wieder gesund. Aktuell befinden sich 401 Kontaktpersonen in Quarantäne, 20 mehr also als bei der letzten Meldung. In häuslicher Absonderung sind nur noch 31 Reiserückkehrer aus Risikogebieten.

Beim Gesundheitsamt heißt es, dass die genannten Neuerkrankungen überwiegend keine Kontaktpersonen von bereits Erkrankten sind, sondern erstmalig im Gesundheitsamt gelistete Personen. Von Corona betroffen sind im Kreis 35 Orte.