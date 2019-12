Nordhausen. Zahlreiche Jugendliche treffen sich zu adventlichem Gottesdienst in Nordhausen.

Zeit für die Familie finden junge Christen im Südharz zu Weihnachten am wichtigsten

Zahlreiche junge Menschen kamen am Samstagabend zu einem adventlichen „Faithtime“- Jugendgottesdienst in die „Herzschlag“-Kirche im Altendorf. Gemeindepädagogin Sophie Knappe berichtete in ihrer Predigt sehr lebendig über ihre Glaubenserfahrungen während eines Afrikaaufenthalts.

Bei einer webgestützten Umfrage zum Thema Adventszeit wurde hinterfragt, welche Erwartungen die Jugendlichen an Weihnachten haben. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Zeit für die Familie war für die Mehrheit am wichtigsten, dicht gefolgt vom Festmahl und den Geschenken. Die Herzschlag-Band sorgte mit rockig-poppigen Rhythmen für richtig gute Stimmung und lud zum Mitsingen ein. Zum feierlichen Abschluss bereitete das Küchenteam für die Gäste Lauchsuppe und als krönenden Nachtisch Mousse au Chocolat zu.

„Faithtimes“ sind speziell für Teenager ausgerichtete, alle zwei bis drei Monate stattfindende Gottesdienste. Mittlerweile engagieren sich in der Südharzer Jugendkirche „Herzschlag“ mehr als 60 Jugendliche aus Nordhausen und den umliegenden Orten. Man trifft sich auch zu Konfirmanden-Events, Kulturveranstaltungen, Gebetsabenden und Partys. Die Jugendlichen planen die Veranstaltungen, bereiten sie vor und unterstützen deren Durchführungen.