Zeitraum für Ummeldung in der Saaleplatte hat begonnen

Mit dem Jahreswechsel ist die Eingemeindung der Saaleplatte in die Landgemeinde Stadt Bad Sulza vollzogen worden. Nun liegt es an den Bürgern der neu hinzugekommenen Ortschaften, auf die damit verbundenen Änderungen zu reagieren und ihre Ausweisdokumente zu aktualisieren. So haben die alten Ortsteile der Saaleplatte eine neue Postleitzahl erhalten und mussten einige Straßennamen zur Vermeidung von Doppelungen umbenannt werden (wir berichteten).

Etliche Bürger hätten seit Neujahr bereits den Weg zum Einwohnermeldeamt gefunden, so Simone Polster. „Das lief sehr gut an“, so die Hauptamtsleiterin der Stadtverwaltung Bad Sulza. Längere Wartezeiten habe es dabei aber nicht gegeben. Und wenn das doch einmal passiere, dann hoffe die Verwaltung auf das Verständnis der Bürger und darauf, dass nicht alle in den ersten Tagen auf einmal kommen – sofern es natürlich kein dringliches Anliegen sei.

Zeitplan der Einwohnermeldeämter für die Bürger der Saaleplatte

Um lange Schlangen in Wormstedt und Bad Sulza zu vermeiden, empfiehlt die Verwaltung den Bürgern, entsprechend ihres Wohnortes in bestimmten Kalenderwochen die Einwohnermeldeämter aufzusuchen. Den Start in dieser Woche sollen die Bewohner Münchengosserstädts machen. In der Kalenderwoche (KW) 3 und 4 sind dann die Bewohner Eckolstädts aufgerufen, in der KW 5 die Großromstedter, gefolgt von Hermstedt (6. KW), Kösnitz (7. KW), Kleinromstedt (8. und 9. KW), Pfuhlsborn (10. KW) sowie Stobra in der 11. Kalenderwoche und Wormstedt in der 12. und 13. KW.

Der Personalausweis erhält dabei einen Klebestreifen mit der neuen Adresse über die alte und die Chipdaten werden aktualisiert. Im Reisepass wird entsprechend der Wohnort angepasst. Dieser Service ist kostenfrei. 12 Euro hingegen kostet es, wenn mit dem neuen Perso der Fahrzeugschein im Landratsamt auf den neuen Stand gebracht wird. Wie im Vorfeld angekündigt übernimmt die Verwaltung aber die Hälfte der Kosten. Wer mit seiner Einzahlungsquittung auf dem Amt erscheint, erhält 6 Euro ausgezahlt.

Postkunden sollten unverzüglich die neuen Anschriften verwenden

Während es für die Aktualisierung der Dokumente eine Übergangsfrist gibt, in der auch die alten Ausweise ohne Beanstandung gültig sind, sollten Postkunden jedoch bereits jetzt die neue Anschrift verwenden. Sonst können Briefe und Pakete nicht zugestellt werden.

Wer weitere Informationen zu den Auswirkungen der Fusion auf die eigenen Dokumente erhalten möchte, der kann sich auf der Homepage der Stadt Bad Sulza informieren, dort sind auch die Amtsblätter digital abrufbar, durch die die Bürger in den letzten Monaten zeitungsunabhängig informiert worden sind. Telefonisch werden Rückfragen über das Einwohnermeldeamt beantwortet. Hierzu sollte die Zentrale unter der Telefonnummer (036461) 2410 kontaktiert werden.