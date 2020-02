Weimar. Ein neuer Pilgerführer zur Via Regia macht Lust darauf, die Via Regio zwischen Görlitz und Vacha per pedes zu erkunden.

Zu Fuß von Ost nach West

450 Kilometer führt die Via Regia, die auch als „Königlicher Weg“ bekannte mittelalterliche Handelsstraße, durch Mitteldeutschland: von der deutsch-polnischen Grenze in Görlitz im Osten bis zur thüringisch-hessischen Grenze bei Vacha im Westen. Thorsten Hoyer hat diese Strecke in 19 Tagesetappen zwischen 9 und 34 Kilometern unterteilt und sie in einem handlichen und nach sieben Jahren komplett überarbeiteten Reiseführer beschrieben.

Von A wie Anforderung bis W wie Wegemarkierung bündelt der nur 18 mal 11 Zentimeter messende Band aus der Reihe „Der Weg ist das Ziel“ alle wichtigen Reise-Informationen. Dazu gesellen sich Auskünfte über topographische Besonderheiten, Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten am Wegesrand sowie die sehr detailreichen Routenbeschreibungen. Der Autor führt zudem ÖPNV-Anbindungen und eine kleine Auswahl von Herbergen samt Telefonnummern und Preisen an, so dass das Smartphone im Prinzip nur zur Hand nehmen muss, wer sich die kostenlosen GPS-Tracks herunterladen oder ein paar Erinnerungsfotos machen will.

Sechs der 19 Etappen führen durch Thüringen und den Wanderer über das nördliche Weimarer Land unter anderem nach Erfurt, Gotha und Eisenach. Mithin durch eine auf Schritt und Tritt geschichtsträchtige Region, die aber auch landschaftlich viel zu bieten hat. Wem das nahende Frühjahr Lust aufs Wandern oder Pilgern macht, der muss natürlich keineswegs die gesamte Strecke in Angriff nehmen, sondern kann sich als kleine Auszeit vom Alltag auch einzelne Etappen herauspicken – je nach Lust und Laune und Kondition. Der reich bebilderte, mit Karten und Höhenprofilen versehene und auf 192 Seiten wirklich kompakt informierende Reiseführer macht darauf Appetit.

Autor Thorsten Hoyer befasst sich beruflich intensiv mit den Themen Tourismus und Wandern. Er hat für den Conrad Stein Verlag schon mehrere Wanderführer geschrieben, unter anderem zum Rennsteig, Kellerwandsteig und Elisabethpfad.

Via Regia. Pilgerweg von Görlitz nach Vacha. ISBN 978-3-86686-631-7, 192 Seiten, 14,90 Euro

