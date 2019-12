Kommt man in das Hauptgebäude der Schleizer Werkstätten gGmbH am Komtursteig 6, gibt es da an der Wand im Foyer einen sehr informativen Zeitstrahl, der die dreißigjährige Historie der Lebenshilfe Schleiz-Bad Lobenstein ziemlich kompakt vermittelt. Geschäftsführerin Katrin Grimm steht hier an der ersten Tafel mit der Überschrift: „So begann alles von 1990 bis 1992“.

Lebenshilfe Schleiz-Bad Lobenstein steht vor Jubiläumsjahr

Das neue Jahr, welches am Mittwoch beginnt, hält für die Lebenshilfe Schleiz-Bad Lobenstein e.V. so einiges an Höhepunkten bereit. So kann der Verein als solches 2020 sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Auf zwei Jahrzehnte ihres Bestehens können die Tagesstätte für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen sowie die Schleizer Werkstätten gGmbH zurückblicken. Sieben Mitglieder umfasst der ehrenamtlich tätige Vorstand mit Heiko Ramthun an der Spitze. Als Geschäftsführerin arbeitet Katrin Grimm, die seit 2001 dabei ist und zunächst als Verwaltungsleiterin tätig war. Zwei Jahre später übernahm sie die Verantwortung insgesamt von Christa Soboth.

Rückblende: Alles begann mit der Vereinsgründung am 22. Mai 1990 im Saal des „Bayrischen Hofes“ in Schleiz. Die finanziellen Mittel des Vereins, an dessen Spitze damals Katrin Nielsen stand, waren in den Anfangsjahren begrenzt. Doch die Aufgaben wurden mit viel ehrenamtlichem Engagement und Einsatzbereitschaft der Familien, der Mitarbeiter sowie des Vorstandes gelöst. So entstanden erste Arbeits-, Betreuungs- und Freizeitangebote für zunächst 22 Menschen mit Behinderung. Anders heute: In den verschiedenen Einrichtungen werden insgesamt etwa 400 Menschen mit Behinderung und 222 Kinder betreut – man ist Arbeitgeber für 151 Mitarbeiter und hat als Verein gegenwärtig 137 Mitglieder.

Die Schleizer Werkstätten gGmbH findet man hier am Komtursteig 6 in der Kreisstadt. Foto: Uwe Lange / OTZ

Durch finanzielle Unterstützung der Stadt, konnten Mitte der 1990-er Jahre die Immobilie des einstigen Werkes II der Blewa am Komtursteig vom Eigentümer erworben und damit wichtige Vorhaben umgesetzt werden: die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Werkstatt, der Umbau von Wohnungen für behinderte Mitarbeiter, die Einrichtung des Ambulant Betreuten Wohnens und der Aufbau eines eigenen Fahrdienstes. „Von der Lebenshilfe Worms gab es damals das erste Fahrzeug geschenkt, damit überhaupt gefahren werden konnte“, wusste Katrin Grimm zu berichten.

1996 erweiterte die Lebenshilfe ihre Tätigkeitsbereiche mit der Übernahme des Parkkindergartens in Schleiz, der Kindergärten in Möschlitz sowie Langenbuch und hielt nunmehr auch Betreuungsangebote für Kinder vor. Ende 2009 kam das Aus fürs „Zwergenland“ in Langenbuch, inzwischen ist die Kindergarten-Troika mit der „Flohkiste“ in Peuschen wieder komplett.

In der Chronik festgeschrieben ist weiter, dass es ab dem Jahr 2000 eine Reihe von Baumaßnahmen gab, welche die weitere Entwicklung der Lebenshilfe entscheidend beeinflussten. So wurden in dem Jahr das neue Gebäude der Frühförderstelle und der Neubau des Parkkindergartens eingeweiht, die Tagesstätte für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen eröffnet und die Schleizer Werkstätten gGmbH gegründet.

Zum Tag der offenen Tür in der Tagesstätte, Augasse 10, wurde in diesem Jahr das Stück „An allem ist die Katze schuld“ durch Mitglieder der Gruppe Künstlerisches Gestalten aufgeführt. Foto: Uwe Lange / OTZ

„Auch die Zeit ab 2005 war von intensivem Baugeschehen geprägt. Am Komtursteig entstand der neue Werkstattkomplex, im Juni 2006 weihten die ersten Bewohner und der Vorstand das neue Wohnheim in der Geraer Straße 24d ein“, erinnerte sich die Geschäftsführerin. Im März 2007 erfolgte nach einjähriger Sanierung und Modernisierung die Übergabe des „alten“ Gebäudes (ehemals Blewa Werk II) an die Beschäftigten der Werkstatt. Die Tagesstätte zog in ihr neues Domizil in der Augasse 10 um.

Und die Lebenshilfe hat weiter Spuren hinterlassen: unter anderem mit dem Neubau einer Kinderkrippe im Parkkindergarten 2010; der Schaffung eines neuen Förderbereiches „Am Löhmaer Weg“ für behinderte Menschen mit hohem Hilfebedarf; der Schaffung einer ambulanten Wohngruppe für psychisch kranke Menschen am Agnesfeld 2017. Im Jahr darauf wurde die TIPTOP Hausservice gGmbH als Integrationsunternehmen gegründet, die am 01.01.2019 ihren Geschäftsbetrieb aufnahm. Hier arbeiten derzeit 13 Menschen mit und ohne Behinderung im Bereich der Reinigung und Hauswirtschaft. Diese Aufzählung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.

Im Juni 2020 soll es eine Festveranstaltung in der Wisentahalle geben, zu der alle Mitarbeiter, Mitglieder, Freunde und Förderer eingeladen werden. Zum Programm werden nach Aussage von Katrin Grimm alle Einrichtungen der Lebenshilfe hier in der Region einen Beitrag leisten. Übers Jahr sollen sich aber auch die Tagesstätte, konkret am 5. Februar, und die Werkstätten im Juni mit besonderen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr zu Wort melden. Über die konkreten Termine wird rechtzeitig informiert.