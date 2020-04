Leser helfen Thüringern in Not

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leser helfen Thüringern in Not

Genau 20.260 Euro sind bis gestern auf das Konto von „Thüringen hilft“ zu Gunsten der Thüringer Tafeln eingegangen. Damit unterstützt die Spendenaktion von TA, OTZ und Diakonie Mitteldeutschland soziale Einrichtungen wie Tafeln, Bahnhofsmissionen und Wärmestuben, die sozial schwache Menschen mit Lebensmitteln versorgen. Denn durch die Hamsterkäufe der vergangenen Wochen sind selbst den großen Kaufhallen die Vorräte ausgegangen, sodass nichts mehr zum Abgeben übrig blieb.

Mit jeweils 5000 Euro werden die Thüringer Tafeln derzeit von „Thüringen hilft“ unterstützt, damit Lebensmittel oder entsprechende Gutscheine gekauft und verteilt werden können. Doch die Tafeln haben zudem mit weiteren Problemen zu kämpfen – so fehlen in einigen Ausgabestellen durch die Kontaktsperren für ältere Personen die ehrenamtlichen Helfer, in anderen bleiben aus Sorge vor einer Infektion mit dem Coronavirus die Kunden aus, die aber auf die Unterstützung angewiesen sind. Doch es gibt auch positive Signale: vielerorts melden sich junge Leute, um zu helfen. Und auch die Tafeln halten die Hygiene- und Abstandsregeln ein, um das Risiko zu minimieren.



Das große Zelt vom Zirkus Busch bleibt dagegen noch längere Zeit geschlossen – coronabedingt muss der Zirkus im Winterquartier in Kirchheim bei Arnstadt bleiben. Doch ohne Vorstellungen fehlt dem Zirkus das Geld für Lebensmittel und Futter. Denn nicht nur die 20 Artisten und Dompteure, auch die rund 30 Tiere haben großen Hunger – vor allem die vier Tiger, der Stolz des Zirkus. „Knapp 800 Euro gehen jede Woche allein für das Tierfutter weg, Heu, Stroh, Fleisch und Getreide“, rechnet Ramona Köllner vom Zirkus zusammen. 3180 Euro haben unsere Leser bisher für den Zirkus gespendet, Geld, dass im Winterquartier dringend gebraucht wird.

Wer helfen will: Spendenkonto DE89 8205 1000 0125 0222 20. Empfänger Diakonie Mitteldeutschland. Kennwort: Tafel oder Zirkus. Für eine Spendenquittung bitte im Feld Verwendungszweck die Adresse angeben.

Live-Blog Coronavirus: Kontaktbeschränkungen verlängert - Ramelow kündigt Öffnung von Schulen an