Lichterwelten in der Barbarossahöhle bei Rottleben finden deutschlandweit Zuspruch

Beeindruckend waren die Illuminationen und Projektionen bei den Lichterwelten in der Barbarossahöhle bei Rottleben.

Rottleben. Fazit für die Veranstaltung in der Barbarossahöhle fällt durchweg positiv aus. Im Oktober gibt es die nächste Auflage.

„Es war wieder eine sehr erfolgreiche Veranstaltung mit vielen begeisterten Besuchern“, sagt Anke Schreyer, Werkleiterin der Barbarossahöhle. Die Rede ist von den Lichterwelten, die in der Zeit vom 10. bis 31. Mai präsentiert wurden.

Knapp 7000 Besucher habe man in diesem Zeitraum begrüßen können und damit sei man sehr zufrieden. „Das Wichtigste ist, dass es den Leuten die hier waren ausgesprochen gut gefallen hat“, betonte sie.

Von Vorteil und richtig „genial“ seien ihrer Meinung nach die zwei langen Wochenenden zu Himmelfahrt und Pfingsten gewesen, wo jeweils sehr viele Besucher die Lichterwelten besucht hätten. Und die seien praktisch aus ganz Deutschland angereist, habe ein Blick auf den Parkplatz verraten. Unter anderem Kennzeichen aus Hamburg, Köln, Greifswald und Leipzig habe man gesehen und natürlich viele aus Thüringen.

Als ein Highlight unter vielen hob die Werkleiterin das Mitmachangebot „Malen mit Licht“ hervor, das speziell bei Familien und den kleinen Besuchern sehr gut angekommen sei. Dabei hätte das Höhlen-Team auf die Besucher eingehen können und es habe viele gute Gespräche gegeben, bei denen sie ihre Freude über die Illuminationen und Effekte zum Ausdruck gebracht hätten. Für Anke Schreyer seien die tanzenden Ballerinas im Eingangsbereich und die Seerosen die ganz persönlichen Höhepunkte der Lichterwelten gewesen.

Leuchtende Seerosen, die sich im Wasser spiegelten, waren ein Blickfang. Foto: Christoph Vogel

Dazu zählten aber auch die zahlreichen Gespräche, bei denen sie zum Beispiel erfahren habe, dass Besucher mit weiterer Anreise die Möglichkeit für einen Kurzurlaub in der Kyffhäuser-Region genutzt hätten. Insbesondere das gut ausgebaute Radwegenetz und die Sehenswürdigkeiten – wozu auch die Barbarossahöhle gehöre – seien mehrfach positiv erwähnt worden.

Viele Besucher, die die Höhle im Rahmen der Lichterwelten erstmals besuchten, hätten den Wunsch geäußert, diese künftig bei einer Führung und bei normaler Beleuchtung nochmals sehen zu wollen. Denn auch das Interesse an der Geschichte und den Besonderheiten der Höhle sei groß.

Wer im Mai keine Gelegenheit hatte, die Lichterwelten zu besuchen, könne das im Herbst nachholen. Dann präsentiert sich die Höhle in der Zeit vom 7. bis 31. Oktober erneut in den schillerndsten Farben. „Die Lichterwelten sind dann wieder ein bisschen mystisch angehaucht und enden direkt an Halloween“, gab die Werkleiterin noch einen Ausblick.