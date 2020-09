Männerclub Voigtstedt: Von der Lederhose hin zu Anzug und Zylinder

Auch im Jahr 2018 kehrten die Männer zu Feier an der Sachsenburg beim Hundesportverein ein.

Voigtstedt. Der Männerclub Voigtstedt zieht zum Herrentag die Blicke in der Region auf sich. 1978 ging alles los. In diesem Jahr gab es erstmals keine Wanderung.

Für Ihren Auftritt zum Herrentag in schwarzen Anzügen samt Zylinder sind die Männer aus Voigtstedt mittlerweile bekannt. Seit vielen Jahren sind sie Stammgäste beim der Männertagsfeier des Hundesportvereins an der Sachsenburg. Norbert Thorhauer, Mitglied der ersten Stunde, hat die Ausflüge in einer Chronik festgehalten.

Im Jahr 1978 war noch Lederhose statt Anzug angesagt. Foto: Norbert Thorhauer