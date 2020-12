Mit Kaffee und Styropor in Nordhäuser Wohnzimmer zum Stirling-Motor

Langsam setzt er seine Apparatur auf die heiße Kaffeetasse. Es dauert einen Moment. Dann setzt sich die kleine Wärmekraftmaschine Marke Eigenbau in Bewegung. Zunächst schiebt sich der Verdränger nach oben. Dabei befördert er die heiße Luft zum Arbeitskolben, der dadurch ebenso nach oben gedrückt wird und das daran befestigte Schwungrad bewegt. Anschließend bewegen sich die Kolben in entgegengesetzter Richtung. „So geht das immer weiter, bis der Kaffee abgekühlt ist, was schon einige Zeit dauern kann“, schmunzelt Wilfried Geiger, der die kleine Apparatur ausgetüftelt hat und Kaffeetassen-Stirling nennt.