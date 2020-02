Deshalb wurde dieses Paar nach der Trauung im Standesamt eingesperrt

Der 22. 02. 2020 ist ein Hochzeitsdatum, das sich gut merken lässt. Trang und Felix Rieling werden diesen Tag aber auch ohne dieses leicht einzuprägende Datum niemals vergessen. Denn nach der Trauung waren sie im Rathaushof gefangen.

Felix Rieling erzählt, was passiert ist: „Die Trauung war abgeschlossen und unser Fotograf ist mit uns an die Stadtmauer gegangen. Wir dachten, dort kann man schöne Bilder machen“, sagt der 32-Jährige. Roy Schaaf von Dark Crossing Pictures ging also mit dem Paar nach draußen und fotografierte es. Als sie fertig waren und zurückliefen, kam der Schock: „Die Standesbeamtin war nach Hause gegangen und wir waren im Gelände gefangen. Wir kamen nicht mehr raus, haben überall geklingelt. Aber es war ja Samstag und keiner da“, so der Werkzeugmechaniker, der schließlich bei der Polizei anrief. „Ohne Handy wäre es schwierig geworden. Über den Zaun wären wir ja nicht gekommen, da sind oben Stacheln dran. Mit dem Brautkleid wäre das schwierig geworden“, sagt Felix Rieling augenzwinkernd.

Schmöllner Stadtbrandmeister hat Schlüsselgewalt

Die Polizisten hätten, als sie von dem Missgeschick erfuhren, ebenso geschmunzelt wie der Schmöllner Stadtbrandmeister Mirko Kolz. „So etwas hatte ich noch nicht, dass ein Brautpaar befreit werden musste“, sagt Kolz, der die Schlüsselgewalt hatte und so für ein schnelles Ende der „Gefangenschaft“ sorgen konnte. „Ich hab das Tor aufgeschlossen und dem Paar natürlich erstmal zur Hochzeit gratuliert“, erzählt er und betont, dass die Standesbeamtin überhaupt nicht sehen konnte, dass in dem Gelände noch drei Leute unterwegs waren.

Auf unsere Nachfrage im Schmöllner Standesamt haben wir am Montag Antwort von Maja Itner von der Pressestelle bekommen. Es sei in Schmölln das erste Mal vorgekommen, dass Frischvermählte eingesperrt wurden. „Wir nehmen es mit Humor und hoffen, dass das Paar es nicht so schlimm findet“, so Itner, die anfügt: „Immerhin redet jetzt jeder über uns.“

„Gefangenschaft“ nach 20 Minuten beendet

Felix Rieling nimmt die ganze Sache übrigens gelassen. „Wir hatten es zum Glück nicht eilig, weil wir erst am Nachmittag mit dem Feiern begonnen haben. Vielleicht 20 Minuten hat es gedauert, bis wir wieder raus konnten. Wir haben so halt etwas später gegessen“, erzählt der junge Mann, der seine Frau in Pößneck in der Berufsschule kennengelernt hat. Dort hat sich die aus Vietnam stammende 26-Jährige zur Altenpflegerin ausbilden lassen. Zur gleichen Zeit absolvierte Felix Rieling seine Lehre zum Werkzeugmechaniker. Und es funkte zwischen den beiden jungen Leuten, die eine einjährige Tochter haben.

Gefeiert hat das Paar die Hochzeit am Samstag gemeinsam mit der Familie. Eins steht für die frischgebackenen Eheleutefest: „Dass wir an unserem Hochzeitstag kurzzeitig eingesperrt waren, werden wir nie vergessen.“