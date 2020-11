1,5 Millionen Euro Schäden wegen Trockenheit in Thüringer Parks

Die dauerhafte Unterversorgung mit Wasser führe bei Bäumen zu Stress und beeinträchtige auf Dauer das Wachstum der Pflanzen und ließen sie sogar absterben, teilte die Stiftung am Montag mit. So sei allein in den vergangenen drei Jahren ein Schaden von gut 1,5 Millionen Euro in den Schlossparks etwa in Altenstein, Molsdorf und Greiz entstanden.

Gut 600 Bäume seien seit 2018 der Trockenheit zum Opfer gefallen. Dabei spielten die gezielt platzierten Einzelbäume und Baumgruppen eine entscheidende Rolle als Gestaltungselemente der Gartendenkmale. In die Zahl nicht miteingerechnet seien die etwa 90 Bäume, die ohnehin jedes Jahr aufgrund ihres Alters verloren gehen. „Selbst bei günstigen Niederschlagsentwicklungen werden in den nächsten Jahren weitere Trockenverluste folgen, die aus der jüngeren Vergangenheit resultieren“, hieß es.

Die Klimafolgeschäden stellten die Stiftung vor enorme finanzielle und personelle Herausforderungen. Bislang seien etwa nur kleinere Ersatzpflanzungen durch gelegentliche Spendenprojekte möglich.

Die Stiftung verwaltet unter anderem 14 Garten- und Parkanlagen unterschiedlicher Epochen.