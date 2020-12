700 neue Bäume für den Klimaschutz bei Nordhausen

Etwas seltsam sehen sie schon aus, die etwa 1000 Baumsetzlinge, die in den vergangenen Tagen im Wald von Harzrigi im Auftrag der Stadtverwaltung gepflanzt wurden. Denn jeder Baum ist von einer etwa zwei Meter hohen Wuchshülse aus weißgelbem Kunststoff umgeben. „Diese verhindern zum einen den Wildverbiss und schützen die Bäume zum anderen vor der Sonne“, erläutert Stadtförster Axel Axt. Außerdem verringere dieser Schutz die notwendige Kulturpflege.

700 dieser jungen Kirschen, Weißtannen, Douglasien und Ahorne wurden auf Initiative der Nordhäuser Kreissparkasse angepflanzt. Diese hatte im Frühjahr die Devise „Ein Baum für jedes neue Girokonto“ ausgegeben. Von Juni bis Mitte November haben genau 615 Kunden ein Girokonto bei dem Geldinstitut eröffnet.

Corona verhindertgemeinsame Aktion mit Kunden

„Geplant war eigentlich eine gemeinsame Pflanzaktion mit unseren Kunden“, erklärt Sparkassen-Vorstand Thomas Seeber. „Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotzdem sind wir sehr zufrieden mit der Aktion und haben den Bestand an Pflanzungen auf 700 aufgestockt“, fügt er hinzu. So könne man gemeinsam mit den Kunden einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur CO2-Bindung leisten.

Am Dienstag besuchten Seeber und der Leiter des Vorstandssekretariats, Sebastian Gräser, die Anbaufläche, pflanzten symbolisch für alle 615 Kunden einen Weißtannensetzling und brachten eine Tafel an, die auf die Nachhaltigkeitsinitiative des Kreditinstitutes hinweist. Stadtförster Axel Axt gab zudem Informationen zu den Waldschäden im Bereich von Harzrigi.

Neue Bäume müssen Trockenheit aushalten

„Wegen der Trockenschäden mussten fast 3000 Festmeter Fichten gefällt werden“, berichtet Axt von dem gewaltigen Kahlschlag, der leider nicht zu verhindern gewesen sei. Die jetzt angepflanzten Bäume würden erst in 60 bis 80 Jahren so weit sein, dass sie wirtschaftlich genutzt werden können. „Kirschen und Bergahorn bringen auf den Versteigerungen das meiste Geld ein“, erklärt er.

„Ohne fremdländische Arten wie Douglasie oder Weißtanne kommen wir heute gar nicht mehr aus“, sagt Sven Gerwien vom Grünflächenamt der Stadt Nordhausen. Denn der Klimawandel verlange nach resilienten Arten, die der zunehmenden Trockenheit trotzen können.

Neben diesen 700 Neuanpflanzungen sind auf der Südseite des Waldgebietes weitere 300 Laubgehölze als Zukunftsbäume in die Erde gekommen. Seit dem Sommer pflanzt die Stadt Nordhausen anlässlich jeder Geburt eines Kindes einen Baum in einem Laub-Mischwald. Dafür erhalten die Eltern eine Urkunde. „Doch das ist noch längst nicht alles“, verdeutlicht der Stadtförster. Im Bereich der Windlücke nahe Petersdorf seien weitere 6500 Bäume auf einer Schadensfläche in den Boden gebracht worden.

Zweite Aktion soll im Frühjahr folgen

Axel Axt ist der Kreissparkasse dankbar für ihre Unterstützung. Die Anpflanzung der 700 Bäume sei rund 10.000 Euro teuer gewesen. Thomas Seeber stellte in Aussicht, dieser ersten Aktion noch eine zweite im Frühjahr folgen zu lassen. Zudem würden die Pflanzungen mit klimaresistenten Bäumen am Kornmarkt nahe der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse finanziert, die in der kommenden Woche beginnen sollen.

Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Planungen für die Pflanzaktion durcheinandergebracht. Auch der normale Geschäftsbetrieb des Geldinstitutes habe unter den neuen Umständen gelitten, gibt Seeber zu bedenken. „Uns war wichtig, dass wir alle Geschäftsstellen offen gelassen haben, wenn auch mit eingeschränkten Öffnungszeiten.“ Im Großen und Ganzen sei man gut durch dieses von Corona geprägte Jahr gekommen. „Dies haben wir auch dem großen Engagement unserer Mitarbeiter zu verdanken, die professionell mit der neuen Situation umgegangen sind“, lobt er.