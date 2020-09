Alte Handys werden in Sondershausen eingesammelt

Mit einem Info- und Verkaufsstand sowie einer Sammelbox für gebrauchte Handys möchte der Verein Eine Faire Welt Sondershausen zum Start der Fairen Woche auf ein vielschichtiges Thema aufmerksam machen: „saubere Handys“. Der Verein unterstützt mit dieser Aktion das Hilfswerk Missio, das als Kooperationspartner von Mobile-Box alte Handys sammelt und so Geld für die „Aktion Schutzengel. Für Familien in Not. Weltweit.“ generiert. Über 124 Millionen alte Handys liegen nach Schätzung von Experten ungenutzt in deutschen Schubladen. Wer alte Handys spendet, bewirkt viel Gutes. An erster Stelle steht der Umwelt- und Klimaschutz: Da die wertvollen Rohstoffe wie Gold recycelt werden, muss weniger Material umweltschädigend abgebaut werden. Nicht recycelbare Stoffe werden fachgerecht entsorgt. Die Aktion findet am Freitag, 11. September, von 8 bis 13 Uhr auf dem Markt Sondershausen statt. Handys können auch im Weltladen (Burgstraße 6) abgegeben werden.

Kontakt und weitere Informationen unter Telefon: 03632/ 828 7338 der per Mail an: faire-welt-sdh@posteo.de