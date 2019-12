Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Artenschutz am Steilhang bei Stempeda

Sie haben den Blick für Kuhschellen, das Rundblättrige Wintergrün, für das Berg-Reitgras: Um diese botanischen Schätze wie auch mehrere Orchideenarten zu fördern, zogen fünf Mitglieder des BUND-Kreisverbands vergangenen Samstag zu einem Pflegeeinsatz am Alten Stolberg.

An einem Steilhang und einem Plateau kommen diese Pflanzen vor, doch sind sie gefährdet: Sie siedeln in einem durch Verbuschung bedrohten Blaugrasrasen. „Gern, aber nicht immer, siedelt das Blaugras an relativ kühlen, nordexponierten Hängen, die normalerweise nicht völlig austrocknen. Angesichts der sich immer mehr verstärkenden Erwärmung im Zuge des Klimawandels scheint eine ganze Reihe dieser Reliktrasen in unserem Gebiet jedoch teilweise möglicherweise irreversibel auszutrocknen beziehungsweise zu verschwinden“, erklärt BUND-Mitglied Bodo Schwarzberg. Dies lasse sich auch am Alten Stolberg beobachten.

Das Agieren mit dem Freischneider an einem stellenweise geschätzt 45 Grad geneigten Steilhang war anspruchsvoll. Erstmals waren Mitglieder und Freunde des BUND im Frühjahr 2017 auf der Fläche tätig, nun war es das bereits vierte Mal. „Allmählich nimmt die Verbuschungstendenz dadurch ab“, freut sich Schwarzberg.

Am Samstag wusste er vier Mitstreiter um sich: Petra Wenzel, Wolfgang Scholz und Tobias Strietzel aus Nordhausen sowie Alfred Hopp aus Kehmstedt. Der 80-jährige Freizeitbotaniker wollte es sich keinesfalls nehmen lassen, erneut etwas Praktisches für die Erhaltung der Biodiversität zu tun. Mit nach Hause schleppten die Artenschützer übrigens nicht nur die Pflegetechnik, sondern auch Teile eines alten Fernsehers. Der jüngste Pflegeeinsatz war einer von insgesamt 19 in diesem Jahr.