Sophienhof. Der Naturpark Südharz gewährt am Freitag Einblicke in die Welt der Insektenvertilger.

Auf Fledermauspirsch in Sophienhof

Anja Apel vom Naturpark Südharz lädt am Freitag, 7. August, um 21 Uhr zu einer weiteren Fledermausnachtwanderung nach Sophienhof ein. Auf der zweieinhalbstündigen Rundtour können die Teilnehmer dem Klacken des Fledermausdetektors lauschen und die wendigen Flieger an sich vorbeihuschen sehen. Zudem gibt es spannende Informationen zum Lebenszyklus der kleinen Insektenvertilger und zum Fledermausschutz. Eine Taschenlampe und festes Schuhwerk sind für diese Wanderung empfehlenswert. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz an der Buswendeschleife in Sophienhof. Die Führung ist kostenfrei.

Anmeldungen telefonisch unter 0361/573 93 20 02 oder per Mail an anja.apel@nnl.thueringen.de