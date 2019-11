Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bellstedt ist neuer Chef der Thüringer Insektenforscher

Erfurt. Die Thüringer Insektenforscher haben am Samstag in Erfurt ihren Vorsitzenden Ronald Bellstedt aus Gotha im Amt bestätigt. Bellstedt ist zudem Kreisvorsitzender des Naturschutzbundes Nabu in Gotha. Zum Stellvertreter wurde Matthias Hartmann aus Erfurt berufen, Andreas Kopetz aus Eischleben als Geschäftsführer bestätigt. Mit über 250 Mitgliedern ist der Thüringer Entomologenverband einer der größten in Deutschland. (ig)