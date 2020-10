Bienen zum Bestäuben fehlen: Jenaer Forscher untersuchen Blühverhalten von Pflanzen

Die Blumen auf der Wiese blühen in voller Pracht – aber weit und breit ist keine einzige Biene zu sehen. Dieses Szenario kann in Zukunft Realität werden. Das haben Forscher der Universität Jena herausgefunden. Grund: Insekten haben einen entscheidenden Einfluss auf die biologische Vielfalt und Blühphasen von Pflanzen. Fehlen Insekten im Umfeld der Pflanzen, verändert sich deren Blühverhalten, heißt es in einer neuen Studie.

Dies kann dazu führen, dass die Lebenszyklen der Insekten und die Blütezeit der Pflanzen nicht mehr übereinstimmen, erläutert Doktorandin Josephine Ulrich. Würden die Insekten aber zur falschen Zeit auf die Suche nach Nektar gehen, würden manche Pflanzen nicht mehr bestäubt. Insektenschwund um 75 Prozent „Wir wissen, dass die Zahl der Insekten sinkt", erläutert Josephine Ulrich. Die Doktorandin verweist auf eine weitere Studie aus dem Jahr 2017, die einen Insektenschwund um 75 Prozent in den vergangenen 30 Jahren feststellte. Die Jenaer Forschungsgruppe hat nun erstmals mit Hilfe eines künstlichen Ökosystems detailliert untersucht, inwiefern die sinkende Insektendichte die Entwicklung von heimischen Pflanzen beeinflusst. Zeitliche Diskrepanz zwischen Pflanzen- und Tierarten Die Wissenschaftler fanden heraus, dass durch den geringeren Insektenbestand eine Artenverschiebung unter den Pflanzen stattfindet. Dabei erhöhe sich vor allem die Häufigkeit der dominierenden Pflanzenarten wie des Wiesenklees. Auch die Entwicklung der Blüte veränderte sich mit abnehmender Insektendichte. Manche der untersuchten Pflanzen blühten früher, andere später. „Durch diese Veränderungen kann es zu einer zeitlichen Diskrepanz zwischen Pflanzen- und Tierarten kommen. Daraus resultieren negative Folgen für das Ökosystem", so Ulrich. Beispiele dafür seien die Nahrungsmittelversorgung der Insekten und der Bestäubungserfolg. Dies könnte einen weiteren Artenverlust von Insekten und Pflanzen nach sich ziehen. Eine andere Folge könnte ein zunehmender Schädlingsbefall der Pflanzen sein, so Ulrich.

