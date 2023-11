Borkenkäfer trifft exotische Verwandte

Schrecken aller Waldbesitzer: der Borkenkäfer. Auch in Thüringen mussten bereits Tausende Bäume gefällt werden, weil sie von den Insekten besiedelt wurden.

Erfurt. Durch den Klimawandel siedeln sich immer mehr Insekten aus aller Welt in Thüringen an. Thüringer Entomologen sind alarmiert.

Für manche sind sie eine lästige Plage, für andere verkörpern sie die Vielfalt der Natur: Insekten. Der Thüringer Entomologenverband hat es sich zur Aufgabe gemacht, die kleinen Lebewesen zu schützen und über sie zu informieren. Am Samstag, 18. November, trifft sich der Verein, dessen Wurzeln bis zum Jahr 1880 zurückreichen, zu seiner 118. Tagung zum Thema „Insekten im urbanen Raum“.

Artenvielfalt ist Lebensqualität

„Ohne die kleinen Sechsbeiner wird es auch kein Überleben von Menschen auf diesem Planeten geben,“ sagt Ronald Bellstedt, Vorsitzender des Thüringer Entomologenverbandes. Doch viele Insektenarten sind bedroht. So ist die Tagfalterpopulation stark zurückgegangen. Gründe dafür gibt es laut dem Experten eine Menge. Die vielen Monokulturen, das Nutzen von Pestiziden in der Landwirtschaft und das Versiegeln von Grünflächen sind nur einige davon.

Das ist deshalb ein Problem, weil Insekten zusätzlich zu ihrer Funktion als Bestäuber einen wichtigen Platz in der Nahrungskette einnehmen. „Artenvielfalt ist Lebensqualität“ so Bellstedt. „Jeder Einzelne kann da mithelfen, zum Beispiel im Garten ohne Gift arbeiten.“

Engagement auch auf politscher Ebene

Über den Umgang mit Insekten kann am Samstag viel gelernt werden. Auch darüber, wie der Verein sich auf neue Arten einstellt. Denn durch den Klimawandel siedeln sich immer mehr Insekten aus aller Welt in Thüringen an.

Die Tagung ist öffentlich. Angeboten werden Vorträge zu Borkenkäfern und Wildbienen sowie weitere Themen.

Samstag, 18. November 2023, von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr: „Insekten im urbanen Raum“, neuer Hörsaal der Fakultät Landschaftsarchitektur der Fachhochschule Erfurt, Leipziger Str. 77. Der Eintritt für Vereinsmitglieder und Studierende beträgt 3 Euro, für Nichtmitglieder 6 Euro.