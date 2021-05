Bundesweit einzigartig: Thüringen lobt Prämie für nachhaltigen Wald aus

Vor allem große Hitze, wenig Regen und der Borkenkäfer hatten dem Wald in den vergangenen Jahren enorm zugesetzt.

Erfurt. Thüringen will als erstes Bundesland klimastabilere Waldbestände mit finanziellen Anreizen fördern. Das Programm ist eine Reaktion auf die verheerenden vergangenen Jahre.

Thüringen will den ökologischen Umbau seiner Wälder mit zusätzlichen finanziellen Anreizen voranbringen. Ab Juni stehen dafür zunächst für dieses Jahr zusätzliche 15 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Geld sollen bewirtschaftete Waldbestände mit einem hohen Anteil an Laubwäldern und besonders nachhaltiger Bewirtschaftung honoriert werden.

Mit dem Anreizsystem erhoffe man sich klimastabilere Wälder für die Zukunft, erklärte Torsten Weil, Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium. Thüringen sei mit dem Projekt das erste Bundesland, das die Ökosystemleistung, insbesondere die CO 2 -Bindung von Wäldern, monetär abgelte. Man wolle im ersten Jahr zunächst Erfahrungen sammeln und hoffe damit auch, eine bundesweite Debatte anzustoßen.

Dürre, Stürme und Borkenkäferbefall in den vergangenen Jahren

Die CDU mahnt eine Verstetigung dieser Hilfen für kommunale und private Waldbesitzer an. „Klimawandel und Waldumbau sind langfristige Prozesse, die die Landespolitik begleiten muss – sonst jagt künftig ein Aktionsplan den nächsten“, so der forstpolitische Sprecher Marcus Malsch.

Das Kabinett befasste sich am Dienstag mit dem Stand des Aktionsprogramms für Thüringens Wälder. Es wurde vor zwei Jahren als Reaktion auf die durch anhaltende Dürre, Stürme und Borkenkäferbefall in Notlage geratenen Wälder beschlossen, und soll sie für die Zukunft robuster gegen die Folgen des Klimawandels machen. Zu den auf den Weg gebrachten Maßnahmen gehört auch die Stärkung der Landesanstalt Thüringenforst als tragendes Zentrum des Aktionsplans. So sei der Stellenabbau gestoppt worden. Mit Blick auf den Wald sieht Staatssekretär Weil derzeit Anlass für vorsichtigen Optimismus. Reichliche Niederschläge hätten die Wasserspeicher im Boden aufgefüllt. Außerdem hätten die niedrigen Temperaturen den Schwarmflug der Borkenkäfer gebremst.

Das könnte Sie auch interessieren: