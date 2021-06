Ein Stück Italien in Thüringen: Förderverein saniert Buttstädter Camposanto

Der Alte Friedhof in Buttstädt stammt aus der Zeit der Renaissance und gehört zu den wenigen erhaltenen Friedhofsanlagen mit Grabmalen der Renaissance, des Barock, des Rokoko und des Klassizismus in Mitteldeutschland.

Buttstädt. Am Samstag lässt sich Steinmetz Thomas Osius über die Schulter schauen. Was die Grabsteine auf dem Buttstädter Friedhof erzählen - und was der Camposanto mit der Buga zu tun hat.

Ein Friedhof als Buga-Außenstandort? Das gibt es in Weimar, in Mühlhausen – und in Buttstädt. Der dortige historische Friedhof ist besonders. „Ein Stück Italien mitten in Thüringen“ preist ihn jemand im Gästebuch am Eingang. Das von zwei ab 1591 errichteten Arkadenhallen gefasste Renaissance-Ensemble steht in der Tradition der Camposanto-Friedhöfe. 1684 im großen Stadtbrand weitestgehend vernichtet und Mitte des 19. Jahrhunderts als überbelegt geschlossen, sind heute bei Weiten nicht alle Grabmale erhalten. 40 sind es unter den Arkaden, 101 auf der Freifläche. Viele haben über die Jahre in Wind und Wetter gelitten.

Der Förderverein Alter Buttstädter Friedhof hat sich ihren Erhalt und ihre Sanierung zur Aufgabe gemacht. Obelisken, Säulen, Kreuze, Grabplatten geben einen Einblick in die Grabmalkunst in Thüringen über die Zeit der Friedhofsnutzung. Ihre Restaurierung ist nur in kleinen Schritten, Stein um Stein, möglich.

Durch Veranstaltungen wie die Reihe „Musik im Fackelschein“ wirbt der Förderverein um seinen Vorsitzenden Erich Reiche Spenden ein, tut immer wieder Fördermittel auf. Am Samstag, 19. Juni, gibt der Wipperdorfer Steinmetz Thomas Osius, ein gebürtiger Buttstädter, der die meisten der Camposanto-Steine restauriert hat, in einer Schauwerkstatt ab 10 Uhr Einblicke in sein Schaffen. Mit der Woche der Buga-Außenstandorte nimmt das Veranstaltungsprogramm auch auf dem Camposanto Fahrt auf. Interessant zudem die Ausstellung historischer Plattenfotografien aus dem örtlichen Atelier Busch.

Geöffnet ist der historische Friedhof in den Tagen der Bundesgartenschau bei freiem Eintritt täglich von 10 bis 18 Uhr.

