Erdfälle im Nordhäuser Stadtpark

Erdfälle sorgen in diesen Tagen für Aufsehen im Nordhäuser Stadtpark. Spaziergänger entdecken Löcher auf den Wiesen. Für die Südharzer ist dieser Anblick nichts Ungewöhnliches. Immer wieder kommt es im Gipskarst des hiesigen Untergrundes zu kleineren, senkenden Erdfällen – meist auf Wiesen und in Wäldern. Und doch werden Nordhäuser beim Anblick dieser Löcher nervös. Erinnerungen werden wach. Es ist fünf Jahre her. Da verursachte ein Erdfall auf dem Betriebsgelände der Servicegesellschaft des Landkreises am Salzagraben einen 40 Meter tiefen Krater.

